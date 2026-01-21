시사 전체기사

이 대통령의 신년 기자회견 시청하는 상인들

입력:2026-01-21 12:30
공유하기
글자 크기 조정

21일 서울 인왕시장 내 TV에 이재명 대통령 신년 기자회견 방송이 나오고 있다.



이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “이혜훈, 문제 있긴 한 듯… 본인 얘기 들어봐야”
대법 “워마드 남성비하 게시글, 선거법 위반 아냐”
트럼프 104분 자화자찬 “그린란드 상황 잘 풀릴 것…하나님이 나를 자랑스러워 할 것”
광화문광장서 다시 출발하는 BTS… K팝 시장 벌써부터 들썩
[단독] “한나라당 시절부터 접근… 코로나 곤경 처하자 보수 더 의존”
“한국 TV 사업 위기 봉착”… 삼성·LG, 고급화로 활로 모색
‘이탈리아 패션계의 전설’ 디자이너 발렌티노 별세
‘세월의 벽’ 넘지 못한 제임스, 올스타전 선발 명단서 제외
국민일보 신문구독