‘독박 육아’ 덜어내는 제주 ‘수눌음공동체’, 참여팀 대폭 확대
가까운 이웃과 양육 부담을 나누는 ‘수눌음돌봄공동체’ 사업이 제주에서 올해 크게 확대된다. 참여자 만족도가 높게 나타나면서 도입 10년 만에 사업 규모가 11배 이상 커졌다.
제주도는 지난해 105팀이었던 수눌음돌봄공동체를 올해 200팀으로 확대하고, 내달 9일까지 신청을 받는다고 21일 밝혔다.
대상은 영유아 및 초·중등 돌봄 자녀를 둔 3가구 이상이 참여하는 주민 자조모임이다. 장애아동이 참여하는 경우에는 연령 제한 없이 신청할 수 있다.
선정된 공동체에는 연간 최대 200만원의 지원금과 아동 1인당 2만5000원~3만5000원의 활동비가 지급된다.
돌봄 방식은 자유롭게 운영할 수 있다. 종일 돌봄은 물론 저녁·주말 돌봄도 가능하다. 조부모가 주 양육자로 참여해도 된다.
수눌음돌봄공동체는 제주 고유의 공동체 정신을 바탕으로, 양육 부담을 나누는 사업이다.
이웃 간 일시 돌봄이 가능해 독박 육아의 어려움을 덜고, 공동체 문화를 회복하는 데 기여하고 있다.
2016년 18개팀으로 시작한 사업은 참여자 만족도가 매년 90% 이상을 기록하며 꾸준히 성장했다.
올해 지원 팀을 두 배 늘리면서 예산도 지난해 1억8900만원에서 올해 4억1300만원으로 확대됐다.
제주도가 지난해 10월 참여자 427명을 대상으로 조사한 결과, 여성 비율이 83.1%로 높았다. 이 중 전일제 근로자가 54%, 시간제 근로자와 전업주부가 각각 23%였다.
참여자들은 공동체 활동이 ‘육아 정보 공유’(87%), ‘양육자 마음의 위로’(81%), ‘자녀의 정서적·심리적 안정’(81%)에 ‘매우 도움’이 된다고 응답했다.
절반 이상은 연속 참여팀이었으며, 자녀 수가 공동체 시작 당시보다 더 늘어난 것으로 나타났다.
특히 공동체 운영이 자녀 계획을 세우는 데 긍정적인 영향을 미쳤다는 응답도 다수였다.
‘수눌음’은 제주도 특유의 이웃 간 상부상조 정신을 뜻하는 말이다. 제주도 관계자는 “수눌음돌봄공동체는 마을 단위에서 돌봄 인프라를 촘촘히 확충하는 사업”이라며 “참가자 만족도가 높아 올해 확대 시행한다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
