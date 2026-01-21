완주·전주 통합, 이번에도 평행선…‘희망고문’ 반복

정부 인센티브에도 네 번째 도전 또 제자리

도지사 마지막 골든타임 호소 속 찬반 격돌

안호영 의원 주저·군의회 반발…지역 갈등만 증폭

15일 김관영 전북특별자치도지사가 도 브리핑룸에서 도정 주요현안 관련 기자회견을 진행하고 있다. 전북도 제공

전북특별자치도 전주시와 완주군의 행정통합 논의가 네 번째 도전에도 접점을 찾지 못한 채 평행선을 달리고 있다. 정부의 지방행정 통합 기조 속 각종 인센티브와 ‘마지막 기회’라는 메시지가 반복되지만 결론 없는 논의만 이어지며 지역사회에 ‘희망고문’이 되고 있다는 지적이 나온다.



완주·전주 행정통합은 1997년을 시작으로 2007년, 2013년에 이어 2024년부터 다시 추진되고 있으나 찬반 진영 간 입장 차는 여전히 좁혀지지 않고 있다.



21일 전북도에 따르면 김관영 전북도지사는 2026년 시·군 방문(도민과의 대화) 일정을 진행 중이며 완주군 방문은 22일로 예정돼 있다. 연초 도지사의 시·군을 방문은 정책 설명과 민원 청취를 위한 정례 일정이지만, 완주군의 경우 2024년과 지난해 연이어 방문이 무산되면서 통합 논의를 둘러싼 지역 갈등이 공개적으로 표출된바 있다.



김 지사는 이달 들어 통합 논의를 다시 공론의 장으로 끌어올리고 있다. 그는 “이달 안이 사실상 마지막 골든타임”이라며 완주·전주 통합이 더 이상 지체될 경우 국가 정책 흐름에서 전북이 소외될 수 있다는 위기감을 강조했다. 지난 15일 신년 기자회견에서는 “완주의 미래를 위해 군의회와 군민께 다시 한번 간곡히 호소한다”며 통합 추진 의지를 재확인했다.



통합 찬성 진영도 정치권의 결단을 촉구하고 있다. 완주전주통합추진연합회 등 시민·사회단체들은 “인접 지역은 광역행정통합을 마무리하고 있는데, 전북은 기초단위 통합조차 성사시키지 못하고 있다”며 “행정통합이라는 국가적 흐름을 더 이상 외면해서는 안된다”고 주장했다. 이들은 더불어민주당 안호영 의원(완주·진안·무주)에게도 명확한 입장 정리를 요구하고 있다.



안 의원은 이날 기자회견에서 “군민이 바라지 않는 행정 통합은 할 수 없다”는 기존 입장을 재확인하면서도 “전북 발전을 위해 꼭 필요하고 구체적인 지원 방안이 마련된다면 설득에 나서겠다”고 여지를 남겼다.



반면 완주군의회는 통합 추진에 강하게 반발하고 있다. 군의회는 지난 19일 기자회견을 열고 김 지사의 통합 행보를 “민의를 왜곡하는 정치적 시도”로 규정하며 논의 중단을 요구했다. 정부의 행정체계 개편은 광역 간 통합을 염두에 둔 정책이지, 기초자치단체 통합을 전제로 한 것은 아니라는 주장이다.



유의식 완주군의회 의장은 “정부 인센티브를 통합 명분으로 삼아 군민을 압박하는 것은 바람직하지 않다”며 “전북은 시·군 통합이 아닌 ‘5극 3특’ 전략을 통해 자체 재정 특례와 권한 강화를 모색해야 한다”고 말했다. 군의회는 향후에도 통합 추진 움직임에 대해 단호히 대응하겠다는 입장이다.



이처럼 정치권과 행정, 시민사회가 각기 다른 방향으로 움직이면서 완주·전주 통합은 정책적 판단 이전에 지역 갈등의 상징으로 비치는 양상이다.



유희태 완주군수는 김관영 도지사의 22일 완주 방문과 관련해 “특정 사안을 강행하기 위한 자리가 아니라 지역 현안과 미래 발전 전략을 논의하는 대화의 장”이라며 군민들의 협조를 요청했다. 그는 “대화가 차단되면 지역 발전을 위한 국·도비 확보 논의 자체가 어려워질 수 있다”고 밝혔다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



