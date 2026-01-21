골프존, 2026 PGA 머천다이즈 쇼에 ‘시티골프&GDR MAX’ 출품

11회 출품 중 역대 최고 규모

골프존이 미국 올랜도 2026 PGA쇼 현장에 설치한 도심형 골프장 '골프존 시티골프'의 스크린 부스(사진 앞부분)와 그린 구역(뒷부분). 골프존

한편, 시티골프는 중국 정부의 스마트 스포츠 산업 육성 정책과 맞물려 중국시장에서 1, 2호점을 먼저 선보였다. ‘2024 중국 스마트 스포츠 대표 사례’로 선정될 정도로 차세대 골프 모델로서의 가능성을 보이는 등 캐나다, 일본, 중동에서도 사업 확장에 대한 문의가 이어지고 있다.