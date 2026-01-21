[속보] 李대통령 “종교의 정치개입 절대 허용 안 돼…반란행위와 같아”
이재명 대통령은 통일교·신천지 관련 특별검사 논의로 불거진 정교유착 논란과 관련해 “종교의 정치 개입은 나라가 망하는 길”이라며 “이번 기회에 반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 21일 청와대에서 열린 신년 기자회견에서 “조직적으로 종교적 신념을 정치적 도구로 활용하는 행위는 결코 허용될 수 없다”며 “마치 나라 지키라고 총 줬더니 ‘내가 가진 총인데 내 마음대로 쏠 거야’라며 국민들을 향해 총구를 겨누는 반란행위와 같다"고 말했다.
이 대통령은 “종교가 정치에 관여하면 갈등이 격화될 뿐 아니라 해소되지 않는 갈등으로 발전할 가능성이 있다”며 “그렇기 때문에 종교 분리를 명확하게 헌법에 명시한 것”이라고 설명했다.
신천지·통일교 특검을 둘러싼 여야 대치 상황에 대해서도 부정적인 입장을 분명히 했다. 이 대통령은 “왜 따로 해야 되는지 잘 모르겠다. 그 다음에는 누구를 특검할지를 두고 싸울 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “(국민의힘이 특검을) 속으로는 안 하고 싶은데 겉으로만 그렇게 말하는 게 아닐까 하고 생각이 들어서 (협상이) 아마 안 될 것”이라며 “그렇다고 특검을 날치기 할 수도 없지 않나. 일방 처리할 수도 없지 않나”라고 반문했다.
이 대통령은 “정교분리 원칙이 깨지는 이러한 일은 결코 있어서는 안 된다. 반드시 엄정하게 처벌해야 하고, 이번 기회에 법률도 보완해야 한다는 생각을 한다”며 “아직은 섣부르기는 한데 (종교가) 슬쩍슬쩍 정치에 개입하는 것을 심하게 제재해야 되지 않을까, 지금은 처벌 강도가 낮은 것 같다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
