[속보] 李대통령 “종교의 정치개입 절대 허용 안 돼…반란행위와 같아”

입력:2026-01-21 11:35
수정:2026-01-21 12:04
21일 서울 용산구 서울역 대합실에서 시민들이 이재명 대통령 신년 기자회견 방송을 지켜보고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 통일교·신천지 관련 특별검사 논의로 불거진 정교유착 논란과 관련해 “종교의 정치 개입은 나라가 망하는 길”이라며 “이번 기회에 반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 21일 청와대에서 열린 신년 기자회견에서 “조직적으로 종교적 신념을 정치적 도구로 활용하는 행위는 결코 허용될 수 없다”며 “마치 나라 지키라고 총 줬더니 ‘내가 가진 총인데 내 마음대로 쏠 거야’라며 국민들을 향해 총구를 겨누는 반란행위와 같다"고 말했다.

이 대통령은 “종교가 정치에 관여하면 갈등이 격화될 뿐 아니라 해소되지 않는 갈등으로 발전할 가능성이 있다”며 “그렇기 때문에 종교 분리를 명확하게 헌법에 명시한 것”이라고 설명했다.

신천지·통일교 특검을 둘러싼 여야 대치 상황에 대해서도 부정적인 입장을 분명히 했다. 이 대통령은 “왜 따로 해야 되는지 잘 모르겠다. 그 다음에는 누구를 특검할지를 두고 싸울 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “(국민의힘이 특검을) 속으로는 안 하고 싶은데 겉으로만 그렇게 말하는 게 아닐까 하고 생각이 들어서 (협상이) 아마 안 될 것”이라며 “그렇다고 특검을 날치기 할 수도 없지 않나. 일방 처리할 수도 없지 않나”라고 반문했다.

이 대통령은 “정교분리 원칙이 깨지는 이러한 일은 결코 있어서는 안 된다. 반드시 엄정하게 처벌해야 하고, 이번 기회에 법률도 보완해야 한다는 생각을 한다”며 “아직은 섣부르기는 한데 (종교가) 슬쩍슬쩍 정치에 개입하는 것을 심하게 제재해야 되지 않을까, 지금은 처벌 강도가 낮은 것 같다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

