박종원 전남도의원, ‘담양 사랑과 꿈’ 31일 출판기념회
31일 오후 2시 담양문화회관서
의정경험·지역 미래비전 담아내
박종원 전남도의원(더불어민주당·담양1)이 오는 31일 오후 2시 담양문화회관에서 자신의 저서 ‘박종원의 담양 사랑과 꿈’ 출판기념회를 연다.
이번 출판기념회에서 박 의원은 정치인으로서 걸어온 여정과 고향 담양에 대한 애정, 지역의 미래에 대한 구상을 담은 책을 소개할 예정이다.
책에는 평범한 군민의 삶에서 출발해 지역 정치에 몸담기까지의 과정과 지방자치 현장에서 느낀 고민, 정책 비전 등이 담겼다. 박 의원은 책을 통해 “고향 담양을 지켜온 소박한 소나무 같은 삶에서, 이제는 지역의 미래를 지탱하는 든든한 소나무로 성장하고 싶다”는 메시지를 전했다.
박 의원은 5·7대 담양군의회 의원과 11·12대 전라남도의회 의원을 지낸 4선 지방의원으로, 기초와 광역의회를 모두 경험한 지역 정치인이다. 박 의원은 특히 소통의 리더십을 갖춘 정치인으로 평가받고 있다.
그는 전남대학교 정책대학원에서 행정학 석사 과정을 이수하는 등 정책 전문성 강화에도 힘써왔으며, 호남정책학회 활동을 통해 문화·관광 분야 발전을 위한 중장기 정책 방향을 제시해 왔다.
박 의원은 “이번 출판기념회가 책을 통해 담양의 미래에 대해 공감하는 시간이 되길 바란다”며 “편안한 분위기 속에서 자유롭게 참석해 주시길 바란다”고 말했다.
담양=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
