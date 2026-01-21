조상우, KIA와 2년 최대 15억원에 FA 계약
자유계약선수(FA) 자격을 얻었던 조상우가 원소속팀 KIA 타이거즈에 잔류했다.
KIA 구단은 21일 “조상우와 2년 최대 15억원에 FA 계약을 맺었다”고 발표했다. 계약금 5억원, 연봉 8억원, 옵션 2억원의 조건이다.
2013년 신인 드래프트 전체 1순위로 넥센 히어로즈(현 키움)에 입단한 조상우는 지난 시즌까지 통산 10시즌 동안 39승(31패), 82홀드, 89세이브, 평균자책점 3.21을 기록했다. 지난해 KIA 유니폼을 입고선 72경기에 등판해 60이닝 동안 6승(6패), 28홀드, 1세이브, 평균자책점 3.90으로 개인 한 시즌 최다 홀드 기록을 경신했다.
조상우는 “계약 소식이 늦어져 팬들께 죄송하다. 늦은 만큼 더 착실히 시즌 준비에 임하겠다”며 “개인 성적은 물론 팀에도 보탬이 돼 2년 뒤 재계약 협상에서 좋은 평가를 받겠다”고 각오를 전했다.
KIA는 “지난 시즌 필승조로 활약했던 조상우는 팀에 반드시 필요한 자원이다”며 “올 시즌에도 중요한 순간마다 불펜에 큰 힘을 보탤 것으로 기대한다”고 밝혔다.
조상우는 23일 스프링캠프 선수단에 합류해 출국할 예정이다.
