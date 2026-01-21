[속보] 李대통령 “이혜훈, 문제 있긴 한 듯… 본인 얘기 들어봐야”

[속보] 李대통령 “이혜훈, 문제 있긴 한 듯… 본인 얘기 들어봐야”
이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 신년 기자회견에서 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 두고 “문제가 있어 보이긴 한다”며 “국민들께서 문제의식을 가지는 부분도 있다”고 말했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 이같이 밝혔다.
이 후보자의 거취와 관련해서는 “직설적으로 얘기하면 이 후보자에 대해 어떻게 할지 아직 결정을 못 했다”라고 말했다.
이 대통령은 “아쉬운 점은 본인 이야기를 공개적으로 들어볼 기회를 갖고, 청문 과정을 지켜본 국민들의 판단을 제가 들어본 뒤 결정하고 싶었다는 것”이라며 “그 기회마저 봉쇄돼 본인도 아쉽겠지만 저도 참 아쉽다”라고 말했다. 지난 19일 예정됐던 이 후보자의 국회 인사청문회가 국민의힘 반대로 무산된 상황을 언급한 것으로 풀이된다.
청와대 인사 검증에 대해서는 “부족하다”고 인정했다. 다만 이 대통령은 “진짜인지 아닌지 가려봐야겠지만 이 후보자가 보좌관한테 갑질했는지 안했는지 우리가 어떻게 아느냐”고 말했다.
이 대통령은 “이 후보자가 유능한 분이라고 판단되고, 그 쪽에서 공천을 무려 다섯번 받아서 세번 국회의원에 당선되고, 아무런 문제가 제기되지 않았던 분이지 않느냐”고 말했다.
이 대통령은 “국민 여러분도 이해해주시라는 말씀을 드리긴 어렵지만, 이런 통합 인사의 필요성이 있다는 점에 대해 일부 용인해주시길 바란다”고 설명했다. 이어 “이렇게 많이 문제가 될 줄 몰랐다”며 “앞으로 우리가 인사하는 데도 참고해야 할 것 같다”고 덧붙였다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
