[속보] 李대통령 “이혜훈, 문제 있긴 한 듯… 본인 얘기 들어봐야”

입력:2026-01-21 11:24
수정:2026-01-21 11:46
이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 신년 기자회견에서 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 두고 “문제가 있어 보이긴 한다”며 “국민들께서 문제의식을 가지는 부분도 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 이같이 밝혔다.

이 후보자의 거취와 관련해서는 “직설적으로 얘기하면 이 후보자에 대해 어떻게 할지 아직 결정을 못 했다”라고 말했다.

이 대통령은 “아쉬운 점은 본인 이야기를 공개적으로 들어볼 기회를 갖고, 청문 과정을 지켜본 국민들의 판단을 제가 들어본 뒤 결정하고 싶었다는 것”이라며 “그 기회마저 봉쇄돼 본인도 아쉽겠지만 저도 참 아쉽다”라고 말했다. 지난 19일 예정됐던 이 후보자의 국회 인사청문회가 국민의힘 반대로 무산된 상황을 언급한 것으로 풀이된다.

청와대 인사 검증에 대해서는 “부족하다”고 인정했다. 다만 이 대통령은 “진짜인지 아닌지 가려봐야겠지만 이 후보자가 보좌관한테 갑질했는지 안했는지 우리가 어떻게 아느냐”고 말했다.

이 대통령은 “이 후보자가 유능한 분이라고 판단되고, 그 쪽에서 공천을 무려 다섯번 받아서 세번 국회의원에 당선되고, 아무런 문제가 제기되지 않았던 분이지 않느냐”고 말했다.

이 대통령은 “국민 여러분도 이해해주시라는 말씀을 드리긴 어렵지만, 이런 통합 인사의 필요성이 있다는 점에 대해 일부 용인해주시길 바란다”고 설명했다. 이어 “이렇게 많이 문제가 될 줄 몰랐다”며 “앞으로 우리가 인사하는 데도 참고해야 할 것 같다”고 덧붙였다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

