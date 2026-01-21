대구 달성군 특산물 미나리 서울 가락시장 진출

서울 가락시장에 출하된 대구 달성군 ‘화원 미나리’ 모습. 달성군 제공

미나리 소비촉진 판매지원,

가락시장 출하 등 수도권 판로 개척을 위한 물류비(운송비) 지원 예산을 신규

편성하고

수도권 소비자 취향에

맞춘 4㎏ 박스와 200g 포장재도 신규 제작했다.

‘참달성’ 온라인 쇼핑몰을 전면 개편하고 2026년 고향사랑 기부제 답례품으로 화원 미나리를 선정해 온라인 판매 인프라를 확대하는 등 추가

판로도 확보했다.

달성군은 가락시장 진출을 발판 삼아 화원 미나리 판매처를 전국으로 확대하기 위해 노력할 방침이다.

그동안 하우스 영업을 하면서 발생하는 각종 민원에 부담을 느꼈던 40여개 작목반 농가들이 정책에 대한 믿음을 가진 후 활로 개척에 적극적으로 나섰다는 것이다.