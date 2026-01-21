보이스캐디, 스마트 트레이닝 도구 ‘스윙스틱 SS10’ 관심 증폭
스낵골프와 출시 기념 공동 이벤트
독자 기술 ‘레디프리™로 차별화
골프 IT 기업 ㈜브이씨의 대표 브랜드 보이스캐디가 새롭게 선보인 ‘스윙스틱 SS10’이 시장에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.
기존 스윙 연습이 반복과 감각에 의존해 변화의 원인과 결과를 체감하기 어려웠던 것과 달리, SS10은 스윙 과정을 데이터로 확인하고 누적할 수 있는 구조를 제시하며 골퍼들의 니즈를 정확히 공략했다는 평가다.
디지털 스윙스틱 SS10은 단순한 연습용 스틱이 아닌, 스윙 과정 자체를 데이터로 분석하는 스마트 트레이닝 도구다.
보이스캐디는 그동안 GPS 거리측정기와 시뮬레이터 등 다양한 제품을 통해 골프 환경을 데이터로 분석해 온 브랜드로, 축적된 측정 기술과 분석 노하우를 스윙 연습 영역으로 확장했다.
라운드에서 쌓아온 정밀 측정·데이터 해석의 강점을 ‘연습의 현장’까지 연결했다는 점이 SS10의 핵심이다.
SS10은 스윙 후 스윙스피드와 예상 비거리뿐 아니라, 백스윙과 다운스윙 구간별 시간 데이터까지 제공해 사용자가 자신의 스윙 리듬과 템포 변화를 수치로 점검할 수 있도록 돕는다.
타 제품과 차별화되는 핵심 요소로 보이스캐디의 독자 기술인 ‘레디프리™’ 기능이 주목받고 있다.
일반적인 디지털 측정 방식은 기기가 준비 상태로 전환될 때까지 기다려야 하는 경우가 많지만, 레디프리는 사용자가 준비되면 즉시 스윙을 진행할 수 있어 연습 흐름이 끊기지 않는다.
이로 인해 몰입도를 높이고 반복 스윙 루틴에 최적화됐다는 평가다. 반복 훈련에서 중요한 리듬이 깨지지 않도록 설계해, 데이터 측정 기능이 오히려 훈련 몰입을 방해하지 않도록 했다는 점도 강점으로 꼽힌다.
보이스캐디는 이러한 국내 초기 반응을 기반으로 해외 시장 진출도 준비하고 있다. 라운드 환경 데이터 분석에 강점을 보여온 보이스캐디가 스윙 연습 영역까지 데이터 기반으로 확장한 만큼, 연습 과정 전반을 연결하는 새로운 골프 트레이닝 경험이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 가질 것으로 기대된다.
보이스캐디는 앞으로도 데이터 기술을 바탕으로 골퍼들의 실질적인 스윙 개선과 퍼포먼스 향상을 돕는 혁신 제품을 지속적으로 선보인다는 계획이다.
런칭과 함께 1월 20일부터 ‘스낵골프’와 공동 이벤트를 진행한다. 스낵골프 구독자 전용 혜택으로 1월 20일부터 28일까지 2만원 즉시 할인 등 다양한 프로모션을 제공할 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
