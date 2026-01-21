韓문화 친선대사 지낸 日 국민 여배우 ‘마약 투약’ 혐의 송치
한국과 일본의 가교 역할을 하는 ‘한국문화 친선대사’로 활동하며 국내 팬들에게도 친숙한 일본의 톱배우 요네쿠라 료코(米倉涼子·51)가 마약 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
후지뉴스네트워크(FNN) 등 일본 현지 매체는 관동신에쓰(関東信越) 후생국 마약단속부가 요네쿠라를 마약단속법 위반 등의 혐의로 송치했다고 지난 20일 보도했다.
마약단속부는 지난해 여름, 요네쿠라와 지인인 아르헨티나 국적 남성이 불법 약물에 연루됐다는 첩보를 입수하고 이들의 관계처를 압수수색했다.
수색 과정에서 발견된 물품을 감정한 결과 위법 약물 성분이 확인된 것으로 전해졌다. 함께 혐의를 받는 아르헨티나 남성은 이미 일본을 떠난 것으로 알려졌다.
요네쿠라는 앞서 지난해 12월 말 개인 사무소 홈페이지를 통해 “일부 보도처럼 제 자택에 수사기관이 들어온 것은 사실”이라며 혐의와 관련된 수사가 진행 중임을 시인하고, “앞으로도 수사에 협조하겠다”는 입장을 밝힌 바 있다.
요네쿠라는 드라마 ‘닥터X~외과의 다이몬 미치코~’ 시리즈 등으로 인기를 얻었다. 특히 2003년 일본 국토교통성이 주관한 ‘비지트 재팬 캠페인(Visit Japan Campaign)’의 한국 친선대사로 임명돼 활동했다. 당시 방한해 청와대를 찾아 노무현 대통령을 접견하기도 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
