李대통령 “통일 미루더라도 평화공존…北, 핵물질 계속 생산”

李대통령 “통일 미루더라도 평화공존…北, 핵물질 계속 생산”
이재명 대통령이 “통일은커녕 전쟁 안 하면 당연한 상황”이라며 “한반도 비핵화가 이상적이지만 핵 개발 중단이 현실적인 접근”이라고 말했다.
이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 신년 기자회견에서 북핵 대응책 관련 “전략은 단순하면서도 확실하다. 대화하고 소통하고 협의하고 존중하고 공생 공영의 길을 만들어 가는 것”이라며 “통일은 뒤로 미루더라도 평화적 공존이 가능한 상황으로 최대한 할 수 있는 걸 해나갈 것”이라고 밝혔다.
이어 “한반도 비핵화를 해야 하고 그게 이상적이지만 북한이 핵을 포기하겠느냐”며 “이것은 아주 엄연한 현실”이라고 짚었다. 그러면서 “북한은 연간 10~20개 핵무기 만들 수 있는 핵물질을 계속 생산하고 대륙간탄도미사일(ICBM)도 계속 개선하고 있다”며 “(북한이)핵 개발을 더 않게 하는 것도 이익”이라고 강조했다.
이 대통령은 “지금도 무인기 침투 문제 때문에 소란스럽다”며 “북측으로선 (우리가) 몰래 또는 직접 하는 거 아니냐 생각하는 등 불신이 극에 달하고 있다. 북측이 군사분계선에 3중 철책을 만들고 돈을 들여 도로를 만들고 있는데 이는 6·25전쟁 때도 하지 않았던 일”이라고 지적했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사