李대통령 “통일 미루더라도 평화공존…北, 핵물질 계속 생산”

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

북한은 연간 10~20개 핵무기 만들 수 있는 핵물질을 계속 생산하고 대륙간탄도미사일(ICBM)도 계속 개선하고 있다”며 “(북한이)핵 개발을 더 않게 하는 것도 이익”이라고 강조했다.