아파트 단지로 파고든 변종 성매매 업소…경찰, 6명 입건
광주 광산구 아파트 상가서
피부미용업 위장 업소 운영
광주의 한 아파트 밀집지역에서 피부미용업으로 위장한 변종 성매매 업소를 운영해온 일당이 경찰에 적발됐다.
광주 광산경찰서는 변종 성매매 업소를 운영한 혐의(성매매알선등처벌법 위반)로 20~30대 관리자 2명과 여종업원 4명 등 6명을 불구속 입건했다고 21일 밝혔다.
이들은 아파트 밀집지역인 광주 광산구 장덕동 수완지구 일대 한 아파트 상가에서 피부미용업으로 위장한 변종 성매매 업소를 운영하며 불특정 남성을 상대로 유사성행위 등 성매매를 하거나 알선한 혐의를 받고 있다.
조사 결과 이들은 상가에 샤워실과 침실 등을 설치한 뒤 온라인 사이트를 통해 불특정 다수의 성매수자들을 모아 이같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.
불법 성매매 첩보를 입수한 경찰은 단속에 나서 전날 오후 A씨 일당을 적발했다.
현장에서 영업용 PC와 휴대전화 등을 압수한 경찰은 범행 기간과 영업 규모 등을 조사할 예정이다.
경찰 관계자는 “최근 아파트 밀집 지역 상가 등에서 은밀하게 불법 성매매가 이뤄지고 있다”며 “앞으로도 지속적으로 단속을 실시해 불법 성매매 근절을 위해 노력하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
