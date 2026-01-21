‘흑백요리사2’ 임성근, 음주운전 3건 외 추가 1건

무면허·음주 상태로 3㎞ 오토바이 몰다 적발

유튜브 '임성근 임짱TV' 캡처

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2 출연자 임성근(58)씨가 스스로 밝힌 세 차례의 음주운전 이력 외에도 무면허 음주운전 전력이 추가로 확인됐다.



21일 법조계에 따르면 인천지법은 1999년 9월 도로교통법상 음주운전 혐의로 기소된 임씨에게 벌금 500만원을 선고했다.



임씨는 1999년 8월 15일 오후 8시25분쯤 인천 부평구에서 서구까지 약 3㎞ 구간을 술에 취한 상태로 오토바이를 운전한 혐의로 재판에 넘겨졌다.



당시 임씨는 무면허 상태였으며, 아내 소유의 오토바이를 몰았던 것으로 조사됐다. 혈중알코올농도는 면허 취소 수치인 0.153%에 달했고, 이 사건으로 일정 기간 구금되기도 했다.



임씨는 지난 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 “10년에 걸쳐 3번 정도 음주운전을 했다”며 “10년 전에는 술에 취해 차량 시동을 켜둔 채 잠들었다가 적발됐고, 가장 최근은 5~6년 전”이라고 밝힌 바 있다.



이번 판결 기록이 확인되면서 임씨의 음주운전 전력은 총 4차례로 늘었다. 한식 조리기능장인 임씨는 2015년 tvN ‘한식대첩3’ 우승으로 이름을 알렸으며, 최근 방영된 ‘흑백요리사2’에서는 최종 7인에 오르며 주목을 받았다.



백재연 기자 energy@kmib.co.kr



