경기도, 생성형 AI 챗봇 기반 ‘이주민 포털’ 구축
경기도는 외국인 이주민의 생활 편의를 높이기 위해 인공지능(AI) 기반 다국어 상담 플랫폼인 ‘이주민 포털’을 구축하고 오는 5월 정식 운영한다고 21일 밝혔다.
이주민 포털은 체류 자격 연장, 노동, 의료, 교육, 주거 등 이주민이 일상에서 가장 많이 겪는 문제를 온라인에서 한 번에 해결할 수 있도록 설계됐다.
핵심 기능은 생성형 AI 챗봇으로, 이주민이 자주 묻는 질문을 중심으로 학습된 데이터를 바탕으로 실시간 질의응답을 제공한다. 단순한 정보 검색이 아니라 질문의 의도를 이해해 답변하는 방식으로, 행정 제도와 용어에 익숙하지 않은 이주민도 쉽게 필요한 정보를 얻을 수 있도록 했다.
포털 전반에는 구글 번역을 활용한 실시간 다국어 서비스가 적용된다. 별도의 애플리케이션 설치 없이 PC와 스마트폰 등 다양한 기기에서 동일하게 이용할 수 있는 반응형 웹 구조로 구축돼 접근성을 높였다. 행정기관을 직접 방문하지 않아도 온라인 상담과 정보 확인이 가능해지는 셈이다.
이주민 간 정보 공유를 위한 커뮤니티 기능도 포함된다. 국적별·지역별 공간에서 의료 이용 경험, 교육 정보, 지역 행사 소식 등을 나눌 수 있으며, 위치 기반 서비스를 통해 거주지 인근 병원, 교육기관, 각종 지원 프로그램 정보를 안내받을 수 있다.
그동안 정부와 지자체, 관계 기관에 흩어져 있던 외국인 정책과 지원사업 정보도 포털을 통해 연계된다. 시군 이주민 지원기관의 상담 사례와 민원 처리 정보까지 통합 제공해 이주민이 필요한 정보를 한곳에서 찾을 수 있도록 했다.
경기도는 전국에서 외국인 주민이 가장 많이 거주하는 지역이다. 2024년 11월 기준 전국 이민자 258만명 가운데 약 84만명이 경기도에 거주해 전체의 32.7%를 차지한다. 산업 현장과 지역사회 전반에서 이주민 비중이 커지면서 안전, 노동, 의료, 주거, 교육 등 생활 전반에 대한 정책적 대응 필요성도 함께 커지고 있다.
김동연 경기도지사는 지난해 6월 화성 공장 화재사고 이후 산업안전과 함께 이주노동자 문제를 우선 과제로 제시하며, 안전과 의료, 주거, 교육 대책의 필요성을 강조한 바 있다. 이러한 문제의식을 바탕으로 경기도는 2024년 7월 전국 최초로 ‘이민사회국’을 신설해 이주민 정책 전담 체계를 구축했다.
이주민 포털은 이민사회국 출범 이후 추진되는 대표적인 디지털 기반 정책으로, 현장 중심의 이주민 지원을 온라인으로 확장하는 역할을 맡는다. 윤현옥 도 이민사회정책과장은 “이주민 포털은 도내 이주민 정책과 지원 정보를 한눈에 확인할 수 있는 기반”이라며 “언어와 정보 접근의 장벽을 낮춰 정책 효과를 생활 속에서 체감할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사