군경 ‘北 무인기 사건’ 피의자 3명 주거지·사무실 등 압수수색
북한의 ‘한국발 무인기 침투 주장’ 의혹을 수사 중인 ‘군·경 합동조사 TF’가 21일 민간인 피의자들에 대한 강제수사에 나섰다. 이재명 대통령이 전날 국무회의에서 “민간인이 북한 지역에 무인기를 침투시키는 것은 있을 수 없는 일”이라며 철저한 수사를 재차 강조한 지 하루 만이다.
TF 측은 이날 언론 공지를 통해 “오전 8시부터 무인기 사건 관련 민간인 피의자 3명의 주거지 및 사무실 등에 대해 항공안전법 위반 혐의로 압수수색영장을 집행하고 있다”며 “압수물 분석 및 피의자에 대한 조사를 통해 모든 가능성을 열어두고 철저히 수사할 예정”이라고 밝혔다.
압수수색 대상엔 지난 16일 언론 인터뷰에서 자신이 무인기를 날렸다고 주장한 30대 대학원생 오모씨와 같은 날 소환 조사를 받은 장모씨 등이 포함된 것으로 알려졌다. 장씨는 무인기 제작자로 지목된 인물이다. 두 사람과 함께 무인기 제작 업체에서 ‘대북 전담 이사’라는 직함으로 활동했던 김모씨도 압수수색 대상에 포함됐을 가능성이 높다.
장씨와 오씨는 대학 선후배 사이로 알려졌는데, 2024년 학교의 지원을 받아 창업한 무인기 제작 업체에서 대표와 이사를 맡았다. 이들은 윤석열정부 때 용산 대통령실에서 계약직으로 함께 근무한 이력이 있는 것으로 나타났다. 오씨는 북한 관련 보도를 하는 인터넷 매체 2곳을 운영한 것으로도 알려졌다.
TF 측 관계자는 국민일보와의 통화에서 “구체적인 압수수색 대상과 혐의 사실 등은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.
북한의 한국발 무인기 침투 주장 의혹은 북한 조선인민군 총참모부 대변인이 10일 성명을 내고 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다며 관련 사진을 공개하며 불거졌다.
국방부는 “우리 군이 보유한 기종이 아니다”라고 반박했고, 이 대통령은 군경 합동조사팀을 통해 엄정 수사하라고 지시했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
