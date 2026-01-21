울산 수중 데이터센터 구축에 SK텔레콤 합류
울산시가 추진 중인 친환경 차세대 기술 ‘수중 데이터센터 구축’ 프로젝트에 SK텔레콤도 참여하며 사업 추진에 탄력이 붙을 전망이다.
울산시는 21일 오후 시청 접견실에서 SK텔레콤과 ‘수중 데이터센터 구축모형(모델) 개발’을 위한 추가 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지난해 11월 울산시와 한국해양과학기술원(KIOST), 관련 기업 등 11개 기관이 맺었던 기존 협약에 SK텔레콤이 기술 파트너로 새롭게 참여하면서 마련됐다.
이번 합류로 SK텔레콤은 수중 데이터센터의 핵심인 인공지능(AI) 그래픽처리장치(GPU) 기반 인프라 구축과 서버 운영을 담당하게 된다.
수중 데이터센터는 차가운 바닷물을 활용해 데이터 서버에서 발생하는 열을 식히는 ‘자연 냉각’ 방식을 사용한다. 이는 막대한 전력이 소모되는 육상 데이터센터와 비교해 총 소비 전력을 30% 이상 절감할 수 있어 탄소 중립 시대의 핵심적인 친환경 기술로 꼽힌다.
협약에 따라 한국해양과학기술원(KIOST)은 해양 환경 적응 시험과 구축 모델 개발을 주도하고 참여 기업들은 기술 검증과 상용화 전략을 구체화한다.
울산시는 실증 부지 제공 및 행정적 지원을 아끼지 않을 방침이다.
실증 예정지인 울주군 서생면 앞바다는 동해 중남부 연안 중 표층 수온이 가장 낮아 냉각 효율이 극대화될 수 있는 최적의 입지로 평가받는다.
또한 최근 20년간 규모 3.0 이상의 해양 지진 발생 건수가 9건에 불과할 정도로 지질학적 안정성도 갖추고 있다.
김두겸 울산시장은 “이번 협약은 수중 데이터센터 프로젝트의 기술적 완성도를 한 단계 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “2030년까지 모델 개발을 완료하고 2031년부터 본격적인 상용화 단지를 조성해 울산을 미래 데이터 산업의 거점으로 만들겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
