[속보] 李대통령 “환율 떨어질 것 예측”…발언에 장중 1460원대로 급락

[속보] 李대통령 “환율 떨어질 것 예측”…발언에 장중 1460원대로 급락
이재명 대통령은 21일 치솟고 있는 환율 문제와 관련, “책임 당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 1400원 전후로 떨어질 것이라 예측하고 있다”고 말했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “환율이 안정되도록 노력하겠다”면서 이같이 전했다.
이 대통령은 “일부에서는 (고환율을) ‘뉴노멀’이라고도 한다. 대한민국만의 독특한 현상은 아니어서 대한민국만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리긴 어려운 상황”이라며 “일본에 비하면 우리는 평가절하가 덜된 편”이라고 말했다.
이날 원·달러 환율은 장 초반 1480원대로 상승했으나 이재명 대통령의 환율 하락 언급에 장중 1468.7원까지 급락했다.
이날 장중 환율이 1480원을 넘은 것은 지난해 12월 24일 이후 17거래일 만이었다.
특히 도널드 트럼프 미 대통령의 ‘그린란드 관세’ 위협이 ‘셀 아메리카’(미국 자산 매도)를 촉발해 환율 상승 압력을 더했다.
미 달러화는 약세를 보였지만 위험자산 회피 움직임이 나타나면서 전날 야간거래에서 환율은 상승세를 보였다.
주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전날보다 0.11% 내린 98.478 수준이다.
일본 엔화는 약세를 지속 중이다.
다카이치 사나에 일본 총리가 다음 달 조기 총선을 발표한 가운데 감세 정책과 관련 재정에 관한 우려가 커지고 일본 국채 금리가 급등했다.
엔·달러 환율은 0.24엔 내린 157.93엔으로 여전히 높은 수준에 머무르고 있다.
원·엔 재정환율은 오전 10시40분 현재 100엔당 931.50원으로, 전날 오후 3시 30분 기준가인 932.88원보다 소폭 하락했다.
