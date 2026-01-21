인천경제청, 청라 ‘I-CON City’ 사업 추진…양해각서 체결
인천경제자유구역청은 21일 인천시청에서 미국 플로리다주 호스피탈리티(숙박·관광) 기업인 케슬러 컬렉션, 한국토지주택공사(LH)와 ‘청라 문화·관광 복합단지(I-CON City) 프로젝트’ 추진을 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔다.
이번 양해각서 체결은 청라국제도시에 문화·관광·콘텐츠 기능이 결합된 복합단지 조성을 위해 민간기업과 토지를 소유한 공공기관, 지방자치단체 간 협력 체계를 구축하고자 마련됐다. 체결식에는 유정복 인천시장, 홍준호 인천경제청 차장, 케슬러 컬렉션 창립자인 리차드 케슬러 회장, 강오순 LH 지역균형본부장 등이 참석했다.
I-CON City는 청라 투자유치용지에 약 26만㎡ 규모로 조성이 추진된다. 들어서는 시설에는 럭셔리 부티크 호텔과 리조트·콘도미니엄을 비롯해 라이브 뮤지엄, K콘텐츠 타워, VFX(시각 특수효과) 스튜디오, 아레나, 오피스텔, 시니어하우스, 공원 등이 있다. 이를 통해 문화·관광·업무·주거 기능이 복합적으로 결합된 공간을 조성하는 게 사업의 목적이다.
I-CON City에는 케슬러 컬렉션, 다올자산운용, 청라아이콘시티(설립 예정), 갤럭시코퍼레이션 등이 전략적 출자자로 참여하게 된다. 또 SK증권이 재무적 참여사로, 포스코이앤씨가 건설 참여사로 각각 참여할 예정이다.
프로젝트 대표사인 케슬러 컬렉션은 미국 플로리다주 올랜도에 본사를 둔 호스피탈리티 전문 기업이다. 호텔과 리조트, 레스토랑 등 숙박·관광 관련 시설을 지역의 문화적 대표 복합시설로 개발·운영한다. 폐허가 된 발전소 지역을 관광명소로 탈바꿈한 ‘플랜트 리버사이드 디스트릭트’ 등 개발사례는 지역의 문화·예술·역사적 특성을 반영한 개성있는 공간 기획 및 디자인을 특징으로 하고 있다.
유 시장은 “케슬러 컬렉션의 청라국제도시 투자는 인천지역 문화예술 생태계 구축에 중요한 촉매제가 될 것”이라며 “청라국제도시 문화·관광·콘텐츠 인프라 고도화를 위해 관계 기관 및 기업들과 적극적으로 협력하고 프로젝트 추진 관련 절차를 차분히 진행해 나갈 계획”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
