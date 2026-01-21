불길 속 고립된 세 자녀 구한 어머니…윗집 베란다 타고 내려가 구조
아파트 화재로 어린 자녀 3명이 고립된 위기 상황에서 윗집 베란다를 통해 내려가 아이들을 보호한 40대 어머니의 사연이 알려지며 잔잔한 감동을 주고 있다.
20일 전남 광양소방서에 따르면 전날 오후 5시23분쯤 광양시 한 아파트 5층 거실에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 화재 당시 집 안에는 5세 미만의 어린 자녀 3명만 머물고 있었던 것으로 파악됐다.
아이들의 어머니 A씨(40대)는 불길과 연기로 인해 현관을 통해 자녀들에게 접근할 수 없게 되자, 급히 6층으로 올라가 윗집 베란다 창문을 통해 외벽을 타고 자신의 집으로 내려왔다.
A씨는 무사히 집 안으로 들어가 소방대원이 도착할 때까지 아이들을 보호한 뒤 소방당국의 사다리차를 타고 자녀들과 함께 탈출했다.
신고받은 소방당국은 소방차와 사다리차 등 진화·구조장비 10대, 인력 30명을 투입해 26분 만에 완전히 진화했다.
A씨와 자녀 3명은 가벼운 연기 흡입 증상을 보여 병원으로 이송됐으나 모두 치료를 마치고 퇴원한 것으로 전해졌다.
소방당국 관계자는 “급박한 상황에서 자녀들을 먼저 생각한 어머니의 행동이었지만, 베란다를 통한 이동은 위험한 일이다”며 “다행히 큰 부상 없이 구조돼 천만다행”이라고 말했다.
광양시는 화재로 거주지를 잃은 이들 모녀에 대해 긴급 지원 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
광양=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사