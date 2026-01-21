경주시, 중소기업 해외 진출·기술 고도화 등 지원 확대…31억원 투입
경북 경주시는 올해 지역 중소기업의 해외 진출과 기술 경쟁력 강화, 경영 안정화를 위해 총 31억원 규모의 지원사업을 추진한다고 21일 밝혔다.
이는 지난해보다 5억원 늘어난 규모로, 시는 12개 분야에서 맞춤형 지원을 한다.
올해 신규사업으로 중소기업 기숙사 환경개선 사업(3억원)과 중소기업 화재보험료 지원사업(2억원)을 한다. 외국인 근로자 등이 거주하는 노후 기숙사 시설을 개선하고, 화재 등 예기치 못한 재난 발생 시 경영 회복을 돕기 위한 취지다.
해외시장 진출 확대에도 4억3000만원을 투입한다. 시제품 제작과 디자인 개발, KOTRA 해외무역관을 통한 글로벌 유통망 진입, 해외 전시회 참가 지원 등을 통해 수출 경쟁력 강화에 나선다.
또 지역 대학과 창업기업을 연계한 창업보육센터 입주 활성화, 대학과 도시(Univer+City) 상생발전 포럼 개최, 벤처기업 집적시설 입주기업 활성화 사업에도 1억800만원을 지원한다.
기업 경영 안정과 기술 경쟁력 강화를 위한 지원도 이어진다. 매출채권 미회수에 대비한 매출채권 보험료 지원과 기술‧제품 고도화 지원, 해피모니터기업 및 투자유치 기업의 애로 해소 등에 총 7억원을 투입한다.
기업 마케팅 생태계 조성을 위해 경북 저력펀드 출자 기업을 대상으로 전시회 참가와 지식재산권 출원‧등록 등 8개 분야에 1억원을 지원하고, 중소기업 쇼핑몰 앱 개설 등 3개 분야에 6000만원을 추가 투입한다.
이 밖에도 중소기업 기숙사 임차비 지원, 강소기업 육성 기반 구축, 골든기업 육성지원, 중소기업 국내 물류비 지원 등 다양한 지원사업으로 중소기업의 성장을 뒷받침할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “어려운 대외 여건 속에서도 중소기업이 경쟁력을 갖추고 지속적으로 성장할 수 있도록 현장에 도움이 되는 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
