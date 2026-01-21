[속보] 李대통령 “檢개혁 확실하게 추진…특권 바로잡을 것”

[속보] 李대통령 “檢개혁 확실하게 추진…특권 바로잡을 것”
이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 사회 개혁 분야와 관련해 “국민주권정부 제1의 국정운영 원칙은 ‘오직 국민의 삶’”이라며 “반칙과 특권, 불공정은 무리 사소해 보이는 문제라도 단호히 바로잡겠다”고 했다.
그러면서 “같은 맥락에서 검찰개혁 역시 확실하게 추진하겠다”고 약속했다.
최근 검찰 보완수사권 문제 등 세부적인 방법론을 두고 이견이 나오는 것과 관련해서는 “단박에 완성되는 개혁이란 없다”며 “혼란과 부작용을 최소화하기 위해 법과 제도를 계속 보완해 가겠다”고 했다.
그러면서도 “이 과정이 개혁의 본질을 흐리는 방향이 되진 않을 것이며 저항과 부담을 이유로 멈추거나 흔들리는 일도 없을 것”이라며 “개혁의 취지는 끝까지 지키며 가장 책임 있는 해법을 만들겠다”고 강조했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
