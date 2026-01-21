이철우 경북도지사 “교육 통합은 전국 차원 논의가 필요”

21일 임종식 경북교육감과 만나 의견 교환…“행정통합 추진단에 교육 분야도 포함”



이철우 경북지사와 임종식 경북교육감은 21일 도청에서 만나 대구·경북 행정통합과 관련, 교육 분야에 대한 의견을 나눴다. 경북도 제공



이철우 경북도지사와 임종식 경북도교육감은 21일 도청에서 만나 대구·경북 행정통합과 관련해 교육 분야에 대한 의견을 나눴다.



이 지사와 임 교육감은 교육 부분은 다른 시도 등 전국적으로 교육부와 함께 논의가 필요할 것으로 전망했다.



이 지사는 “교육 통합이나 자치는 여기서 결정할 부분이 아니고 다른 시도 등 전국 공통 사항”이라며 “우리가 통합하고 싶다고 (결정)하는 것이 아니고 전국적으로 결정할 문제”라고 말했다.



그러면서 “교육 자체를 어떻게 할 것인가는 별도의 문제로 다음에 어떤 방향이 더 좋은지 논의가 이뤄지고 결정돼야 한다”며 “대구·경북만 ‘통합한다, 안 한다’를 결정하기 힘들고 다른 시도도 어떻게 하는지 전국차원에서, 교육부 차원에서 논의가 될 것으로 본다”고 예상했다.



임 교육감은 “앞으로 통합을 위한 특별법을 만들 텐데 교육자치에 관한 내용이 빠질까 걱정이 되는 부분이 있고 대구시교육감과도 이 부분을 협의할 생각”이라고 밝혔다.



그는 또 “경북을 봐서는 교육 자치는 굉장히 중요한 부분으로 이런 기회를 통해 교육 격차를 해소하는 게 필요하지 않나 생각한다”며 “통합추진단을 만들 때 교육 쪽도 포함돼서 구체적인 내용을 협의하면 좋겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



