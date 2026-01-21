[속보] 李대통령 “광역통합 꼭 성공…정치적 유불리에 안 흔들려”

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 신년 기자회견을 열고 “한때 우리를 선도한 많은 나라도 성공의 공식에 안주하며 저성장의 함정에 빠졌다”며 “신년사에서 성장의 패러다임을 바꿔야 한다고 말씀드린 이유도 여기 있다”고 밝혔다.

지방 주도 성장, 기회와 과실을 고루 나누는 모두의 성장, 안전에 기반을 둔 지속 가능한 성장, 문화가 이끄는 매력적인 성장, 평화가 뒷받침하는 안정적 성장 등 5가지 대전환의 길이 대한민국의 대도약을 이끌 지름길이 될 것”이라고 설명했다.

지방 주도 성장에 대해서는 “현재 추진 중인 대전·충남과 광주·전남의 광역 통합은 상징적 출발점이자 국가의 생존 전략”이라며 “이 자리에서 분명히 약속드린다. 정치적 유불리에 따라 광역통합의 방향이 흔들리는 일은 없을 것”이라고 피력했다.

한쪽만 급격히 성장하고 다른 한쪽은 침체하는 ‘K자형 성장’을 극복해 나가겠다”고 했다.