LIV골프, 남자 아마골프 세계랭킹 13위 마이클 라사소 영입

미켈슨의 팀 하이플라이어스에 합류

LIV골프 하이플라이어스 팀에 합류한 마이클 라사소가 캡틴 필 미켈슨(왼쪽)과 포즈를 취하고 있다. LIV골프

빅토르 페레즈(프랑스), 토마스 데트리(벨기에)와 DP 월드투어를 주 무대로 하던 로리 캔터(잉글랜드), 엘비스 스마일리(호주) 등을 영입했다.