전남 농수산식품 수출 8억7천만 달러 사상 최대…전년보다 12.7%↑
5년 연속 성장세 이어가며 최고실적
영광··화순 수출 증가율 각각 283.4%, 171.7%
신현곤 협력관 “수출 플랫폼 입점 및 마케팅 추가 지원”
전남도는 2025년 농수산식품 수출액이 8억7767만 달러로 집계돼 역대 최고 실적을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 7억7878만 달러보다 12.7% 증가한 수치로, 미국의 상호관세 장벽 등 어려운 통상 환경 속에서 거둔 의미 있는 성과로 평가된다.
전남 농수산식품 수출은 2021년 5억6012만 달러, 2022년 5억5894만 달러 수준에 머물렀으나, 2023년 6억3163만 달러, 2024년 7억7878만 달러를 기록한 데 이어 2025년 처음으로 8억 달러를 돌파했다.
이 같은 성장세는 농수산 수출 특화품목 직불금 등 경쟁력 강화 정책과 해외 시장개척단 파견, 국제박람회 참가, 바이어 초청 수출상담회, 수출보험료 지원, 온·오프라인 해외상설 판매장 운영, ‘케이(K)-전남김’ 브랜드 육성 등 수출 유망품목 집중 지원과 케이-푸드 확산 노력이 결실을 본 결과로 분석된다.
특히 미국 시장에서는 상호관세 등 통상 환경이 악화된 상황에서도 수출이 13.1% 증가해 1억7512만 달러를 기록했다. 주요 수출 품목인 김은 10.4%, 배는 17.3% 각각 늘어나며 미국 수출 확대를 견인했다.
품목별로는 수산식품 수출이 5억4925만 달러로 전체의 62.6%를 차지했다. 김은 4억3167만 달러로 전남 농수산식품 수출의 49.1%를 담당했다. 신선농산물 수출도 1억314만 달러로 전년보다 23.3% 증가했다. 전남 쌀은 일본으로의 첫 수출에 성공해 336톤을 기록했으며, 이는 국내 전체 쌀 수출량의 50.6%를 차지하는 성과다.
국가별로는 우크라이나(41.4%), 태국(32.1%), 폴란드(29.9%), 독일(24.9%) 등 신흥시장에서 수출이 큰 폭으로 늘어 수출시장 다변화 전략이 통상 리스크를 효과적으로 분산하고 있는 것으로 나타났다. 시군별로는 영광이 전년보다 283.4% 증가해 가장 큰 성장폭을 보였고, 함평(174.6%), 화순(171.7%) 등에서도 수출이 크게 확대됐다.
신현곤 전남도 국제협력관은 21일 “2026년 농수산식품 수출 10억 달러 달성을 목표로 해외 판촉과 시장 개척 적극 추진, 수출기업 맞춤형 지원 확대와 온라인 수출 플랫폼 입점 지원, 글로벌 마케팅 강화를 통해 수출 성장을 이어가겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
