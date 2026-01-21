울산화력 붕괴 HJ중공업 등 6명 구속영장 기각

붕괴 사고로 숨진 노동자의 유족들과 모두 합의한 점도 영장 기각 사유로 들었다.

9명의 사상자를 낸 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고와 관련해, 시공사인 HJ중공업과 하도급업체 코리아카코 대표 등 책임자 6명에 대한 구속영장이 모두 기각됐다.울산지법은 21일 에이치제이중공업·코리아카코 대표와 현장책임자 등 6명에 대한 구속 전 피의자 심문(실질심사)에서 "피의자들의 도주나 증거 인멸 우려가 없고, 방어권 보장이 필요하다"며 기각 사유를 밝혔다.앞서 울산경찰청과 부산고용노동청은 지난 16일 HJ중공업 대표와 코리아카코 대표 등 6명에 대해 업무상 과실치사상 및 중대재해처벌법 위반 혐의로 사전구속영장을 신청한 바 있다.현장 책임자들은 시방서를 위반하거나 불안전한 방식으로 해체 공사를 강행한 혐의를, 대표이사들은 현장 위험성을 방치하고 안전 조치를 소홀히 한 혐의를 받고 있다.경찰 관계자는 "검찰, 고용노동청과 논의 후 구속영장 재신청을 검토할 예정"이라고 말했다.경찰은 이와 별도로 발주처인 동서발전 울산화력발전소 해체공사 관련자 3명도 입건해 조사 중이다.지난해 11월 6일 오후 2시 2분쯤 울산화력발전소에 높이 63ｍ, 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ 규모의 보일러 타워 5호기가 무너졌다.당시 사고는 보일러동의 발파 해체 전 구조물이 목표한 방향으로 무너질 수 있도록 철골 등을 미리 자르는 '사전 취약화 작업'을 하다 벌어졌다.이 사고로 작업자 9명 중 7명이 매몰돼 모두 숨졌고, 2명은 매몰 직전 자력으로 탈출했으나 중경상을 입었다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr