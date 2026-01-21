김병수 김포시장 적극 중재…새솔학교 파크골프장 갈등 매듭
“아이들 학습권 최우선…법 테두리 안 최대한 수용”
경기 김포시가 새솔학교 인근 파크골프장 조성을 둘러싼 갈등을 학생 안전과 학습권을 최우선에 두는 원칙 아래 학교·학부모와 합의하며 마무리했다.
김병수 김포시장은 지난 20일 새솔학교 비상대책학부모위원회와 학교 관계자들을 초청해 간담회를 열고, 학생 안전과 교육환경을 고려한 범위 내에서 파크골프장을 함께 조성·운영해 나가기로 뜻을 모았다.
이번 간담회는 파크골프장 조성 과정에서 제기된 학부모들의 우려를 김병수 시장이 직접 청취하고 시의 입장과 향후 관리·운영 방안을 설명하기 위해 마련됐다.
이날 자리에는 김 시장을 비롯해 한종우 김포시의회 행정복지위원장, 유영숙 시의원, 새솔학교 행정실장과 교무부장, 학부모 비대위 관계자, 김포시학부모회협의회장, 솔터고 학부모회장 등이 참석했다. 학교와 학부모 측의 의견이 일정 부분 조율된 직후 열린 간담회인 만큼, 실질적인 대안과 향후 방향에 대한 논의가 이뤄졌다.
간담회에서는 학생 이동 동선의 안전 확보 방안, 공공체육시설과 학교 교육활동의 연계 가능성, 학생 체험활동 공간 조성의 필요성 등이 주요 의제로 제시됐다. 김 시장은 각 의견을 경청한 뒤, 법적 테두리 안에서 시가 할 수 있는 최대한의 조치를 취하겠다는 입장을 분명히 했다.
김 시장은 “김포시는 법적으로 가능한 범위 내에서 학교와 학부모의 의견을 최대한 수용할 방침”이라며 “아이들이 학습하는 데 불편함이 없어야 한다는 데 깊이 공감하며, 공사 전부터 완료 시점까지 여러 차례 협의를 이어온 것도 같은 이유”라고 말했다. 이어 “향후 이용 과정에서도 문제가 발생하지 않도록 시가 적극적으로 조정하고 해소해 나가겠다”고 덧붙였다.
또한 그는 “시는 시민의 삶의 질을 높이는 동시에 한정된 재원을 효율적으로 사용하는 책임이 있다”며 “이번 사안은 특히 학생 안전과 교육환경에 직결되는 만큼, 학생과 학부모의 목소리를 적극 반영하겠다”고 강조했다. 다만 “지속 가능한 해결을 위해 학교 측에서도 적극적인 소통에 나서 공동체 차원의 해법을 함께 만들어 가길 바란다”고 당부했다.
이에 학교 측은 “이번 합의와 관련해 더 이상의 번복은 없을 것”이라며 “학부모들이 충분히 이해할 수 있도록 학교가 책임지고 설명하겠다”고 밝혔다. 학부모 측 역시 “어려운 상황 속에서도 쉽지 않은 결정을 내려준 김병수 시장에게 감사드린다”며 박수로 화답했다.
한편, 김포시는 앞으로도 사업 추진과 운영 과정에서 학생과 학부모의 의견을 지속적으로 수렴해, 학생 안전과 시민 이용이 조화를 이루는 열린 공공체육시설로 조성해 나갈 계획이다.
