현장서 답하고 바로 실행…포천시 읍면동 소통행정 성과
주민 건의 81% 해결·추진 중
경기 포천시가 읍면동 공감·소통 간담회를 통해 주민 건의를 현장에서 검토하고 실행으로 연결하며 적극행정을 강화하고 있다.
포천시는 지난 8일부터 14개 읍면동을 순회하며 공감·소통 간담회를 운영하고, 주민들이 제기한 생활 불편과 지역 현안에 대해 현장 중심의 적극행정으로 대응하고 있다고 21일 밝혔다.
간담회는 백영현 시장이 주민과 함께 문제를 논의하고, 건의사항을 즉시 공유·검토해 해결 방향을 신속히 제시하는 데 중점을 두고 진행됐다. 특히 이번 간담회에는 부서장 책임제가 적용돼 각 부서장이 직접 참석해 주민 건의에 대해 즉각적인 답변과 함께 후속 조치 방향을 제시했다. 시는 권한과 책임을 현장에 부여함으로써 검토 단계에 머무는 행정을 지양하고, 실행 중심의 행정 체계를 강화했다.
간담회를 통해 접수된 주민 건의사항은 단일 부서가 아닌 관련 부서가 함께 참여하는 협업 방식으로 검토되고 있다. 이를 통해 현실성과 실행 가능성을 높이고, 유사하거나 중복된 사업을 줄여 행정 효율성과 예산 절감 효과를 동시에 도모하고 있다.
주요 사례로는 도로 재포장 공사 과정에서 반복적으로 발생하던 토지사용승낙 징구 불편을 해소하기 위해, 기존에 확보된 토지사용승낙서를 재활용할 수 있도록 하는 적극행정 지침 마련을 검토 중이다. 공사별로 개별 징구하던 절차를 통합해 행정 절차를 간소화하는 방안도 함께 추진되고 있다.
또한 지난해 집중호우로 피해를 입은 내촌면 왕숙천과 사방댐 인근 도로의 수해 복구와 관련해 주민 우려가 제기된 지역에 대해서는 시민 안전을 최우선으로 두고 장마철 이전 복구 완료를 목표로 공정을 앞당겨 추진하고 있다.
이와 함께 문화시설 수요가 있는 지역에 대해서는 신규 건립에만 국한하지 않고, 폐교 등 유휴 공간을 활용한 문화공유시설 조성 등 다양한 대안을 검토하며 지역 여건과 시민 수요에 맞춘 유연한 행정을 추진하고 있다.
포천시는 2022년부터 읍면동 공감·소통 간담회를 정례화해 현재까지 총 850건의 주민 건의를 접수했으며, 이 가운데 686건(81%)은 완료됐거나 추진 중이다. 장기 검토가 필요한 사안은 51건, 상급기관이나 타 기관 건의는 58건, 추진이 어려운 사항은 55건으로 집계돼 다수의 주민 불편이 실제 개선으로 이어지고 있음을 보여준다.
시 관계자는 “부서장이 현장에서 직접 답변하고 책임 있게 추진하는 방식이 시민들로부터 높은 호응을 얻고 있다”며 “앞으로도 시민 불편을 기준으로 판단하고 해결하는 적극행정을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
