‘1억 공천헌금’ 강선우 밤샘조사…“최선 다했다”
김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 밤샘 조사를 마치고 귀가했다.
강 의원은 21일 오전 5시53분쯤 서울경찰청사를 나섰다. 전날 오전 9시쯤 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석한 지 약 21시간 만이다. 경찰 신문은 오전 2시쯤 종료됐으며, 이후 강 의원은 약 4시간 동안 진술 조서를 검토한 것으로 전해졌다.
강 의원은 청사를 나서며 취재진에게 “성실하게, 사실대로, 최선을 다해 조사에 임했다”며 “이런 일로 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다. 남은 수사에도 지금처럼 성실하게 임하겠다”고 말했다.
다만 ‘1억원을 전세자금으로 사용했는지’, ‘공천이 확정됐는데도 돈을 돌려준 이유’, ‘대질 조사에 응할 의향이 있는지’ 등 질문에는 답하지 않은 채 준비된 차량에 올라 귀가했다.
경찰은 강 의원이 실제로 1억원을 수수했는지 여부와 함께 금전이 오간 자리에 동석했거나 전달 사실을 인지했는지 등을 집중적으로 조사한 것으로 알려졌다.
강 의원은 전날 출석 당시에도 “원칙을 지키는 삶을 살아왔다”며 혐의를 부인하는 취지의 입장을 밝혔다.
앞서 조사를 받은 김 시의원과 강 의원의 전 사무국장 남모씨 등은 강 의원을 공천헌금 수수자로 지목하고 있다. 김 시의원은 2021년 용산의 한 호텔에서 강 의원을 만나 1억원을 전달했고, 2022년 6월 지방선거 이후 돌려받았다고 진술한 것으로 전해졌다. 남씨 역시 강 의원이 해당 금액을 전세자금으로 사용한 것으로 알고 있다고 진술했다.
경찰은 강 의원의 진술 내용을 분석한 뒤 신병 처리 여부를 결정할 방침이다. 조사 과정에서 미진한 부분이 확인될 경우 재소환이나 3자 대질 조사도 검토할 것으로 보인다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
