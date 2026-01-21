트럼프 104분 자화자찬 “그린란드 상황 잘 풀릴 것…하나님이 나를 자랑스러워 할 것”

트럼프, 성과 자찬과 질의응답에 104분 소요

“나토와 미국이 모두 만족하는 방안 찾을 것”

“나는 기독교인 유대인 보호…하나님이 자랑스러워하실 것” 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 취임 1주년을 맞은 20일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 질의응답을 하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 그린란드 병합을 둘러싼 유럽과의 갈등과 관련해 “그린란드 관련 많은 회의가 예정돼 있고 상황이 잘 풀릴 것”이라고 말했다. 트럼프는 미국의 안보를 위해 그린란드를 장악해야 한다는 입장을 고수했다.



트럼프는 취임 1주년인 이날 백악관에서 열린 브리핑에 ‘특별 게스트’로 참석해 그린란드 관련 질의에 이같이 말했다. 그는 그린란드 병합을 위해 어떤 조치까지 할 수 있느냐는 질의에는 “알게 될 것”이라고 말했다. 그는 마르크 뤼테 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 그린란드 관련 회담에 합의했다며 “아주 좋은 통화였다”고 했다.



트럼프는 그린란드 관련 관세가 대법원에서 제동이 걸릴 경우 무력을 사용할 의향이 있느냐는 질문에 “라이선스와 다른 대안이 있다”며 즉답을 피했다. ‘라이선스’는 관세 대신 행정부의 허가권을 지렛대로 삼는 압박을 의미하는 것으로 보인다.



그는 덴마크령은 그린란드를 차지하기 위해 나토의 해체를 감수할 가치가 있느냐는 질의에 “나토도 만족하고 우리도 매우 만족할 만한 방안을 마련할 것”이라고 했다.



트럼프는 자신이 구상 중인 가자 평화위원회에 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 불참하는 것과 관련해 “그의 와인과 샴페인에 200%의 관세를 부과하면 참여하겠지만 그가 참여할 필요는 없다”며 “(마크롱은) 몇달 안에 퇴임할 것”이라고 말했다. 마크롱 대통령은 유럽 정상 중에서도 트럼프 그린란드 병합 주장에 가장 강하게 반발하고 있다. 트럼프는 마크롱과 키어 스타머 영국 총리에 대해 “내가 곁에 없을 때면 좀 거칠어진다. 하지만 내가 곁에 있으면 아주 친절하게 대한다”고 말하기도 했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 기자들의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

트럼프는 다보스포럼 연설과 관련해 “무엇보다 우리가 1년간 이룬 엄청난 성공에 대해서 말할 것”이라며 “이렇게 빨리 해낼 수 있을 거라 생각하지 못 했다”고 주장했다. 자신의 취임 1년간의 성과를 홍보하겠다는 뜻이다.



트럼프는 베네수엘라 야권 정치인 마리아 코리나 마차도에 대해서는 “어떤 방식으로든 그녀를 (베네수엘라 문제에) 참여시킬 수 있을 것”이라고 말했다. 지난해 노벨평화상 수상자인 마차도가 자신에게 노벨상 메달을 선물한 뒤 입장이 달라진 것이다. 트럼프는 앞서 마차도에 대해서 “훌륭한 여성이지만 국내 지지가 부족하다”고 말한 바 있다.



트럼프의 이날 브리핑과 질의응답은 약 1시간 44분이나 진행됐다. 트럼프는 이날 표지에 브리핑룸에 ‘업적(accomplishments)’이라고 적힌 두꺼운 종이 뭉치를 들고 등장한 뒤 지난 1년간 한 일을 소개했다.



트럼프는 이민단속과 외국의 투자 등 자신의 성과를 주장하며 장황한 발언들을 이어갔고, 그린란드를 아이슬란드와 혼동하기도 했다. 그는 그린란드 관련 관세 부과와 관련된 질문에 “많은 회의가 예정돼 있다”고 답변을 하던 중에 “예를 들어 관세가 없다면 아이슬란드는 우리와 대화조차 하지 않았을 것이다. 내 생각엔 아주 잘 풀릴 것 같다”고 말했다.



특히 트럼프는 한 기자가 하나님이 자신을 자랑스러워한다고 믿느냐고 묻자 “나는 하나님이 내가 해온 일에 대해 매우 자랑스러워하고 하신다고 생각한다. 여기에는 종교를 위한 일도 포함된다”며 “우리는 살해당하고 있는 많은 사람을 보호하고 있다. 기독교인들, 유대인들, 그리고 또 많은 사람이 나에 의해 보호받고 있다. 다른 유형의 대통령이었다면 보호받지 못했을 사람”이라고 주장했다.



트럼프는 미국과 멕시코 사이에 있는 만(gulf)의 이름을 멕시코만에서 미국만으로 바꿀 때 사실 ‘트럼프만’으로 하려다가 참모들이 만류해서 하지 않았다고 말하기도 했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



