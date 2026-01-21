말러, 이제 열풍이 아니라 일상화

서울시향과 KBS교향악단 등 전국에서 20회 이상 말러 교향곡 연주

구스타프 말러는 생전에 작곡가로서 좋은 평가를 받지 못했지만 사후 50년이 지나면서 그의 교향곡들은 전 세계 오케스트라의 필수 레퍼토리가 됐다. (c)퍼블릭 도메인

말러 교향곡은 대편성과 긴 연주시간이 특징



지휘자 레너드 번스타인은 ‘말러 부활’ 이끈 주역



미국 지휘자 레너드 번스타인이 말러의 교향곡을 녹음한 음반들. 번스타인은 1960년대 말러의 부활에 결정적인 역할을 했다.

한국에선 임헌정 지휘 부천필의 전곡 연주가 전환점



지휘자 임헌정dl 1999년부터 2003년까지 예술의전당에서 부천필을 지휘해 말러 전곡 연주를 선보인 것은 국내 클래식계에 말러와 관련한 전환점을 마련했다. 국민일보DB

과거엔 지휘자와 악단의 역량 지표로 여겨져



정명훈은 서울시향과 함께 말러 교향곡 1번, 2번, 5번, 9번을 녹음한 음반을 내놓았다.

올해 정명훈, 얍 판 츠베덴, 최수열 등의 지휘에 관심



지휘자 정명훈(왼쪽부터), 얍 판 츠베덴, 최수열은 각각 KBS교향악단, 서울시향, 인천시향과 함께 말러 전곡 연주를 진행하고 있다. (c)(c)Takafumi Ueno, KBS교향악단, 인천시향