한국브랜드언론평가, 제3회 정기 기관평가 시행
한국브랜드언론평가(KBPA)의 제3회 정기 기관평가가 1월부터 시행된다. 한국브랜드언론평가는 기업과 상공인의 지속적인 경제 성장을 위해 다양한 정량·정성 지표를 분석하고, 이를 통해 시장경제의 안정성과 투명성 제고를 목표로 하는 전문 여론 조사기관이다.
이번 제3회 정기 기관평가는 ‘지속 가능한 성장, 혁신의 가치를 현실로(Sustainable Growth, Innovation Realized)’라는 슬로건 아래, 성장 가능성과 산업 기여도가 검증된 상공인 및 강소기업을 발굴하고, 소비자가 보다 합리적인 판단을 할 수 있도록 객관적인 기준을 제시하는 데 목적을 두고 있다. 이를 통해 분야별 산업 경쟁력 강화와 건강한 시장 생태계 조성에 기여한다는 계획이다.
특히 한국브랜드언론평가의 정기 기관평가는 단순한 총점 합산 방식이 아닌, 전년도 평가 결과를 기준으로 가점 환산 계수와 상한 절삭값을 적용하는 구조를 채택하고 있다. 이를 통해 시상 정원의 과도한 확대를 방지하고, 평가 결과의 안정성과 일관성을 유지하고 있다. 또한 약 60개 기관의 자문을 거쳐 평가 규정을 제도화함으로써, 평가 과정의 투명성과 시상의 공신력 확보에 중점을 두고 있다.
한국브랜드언론평가 관계자는 “최근 평가 기준과 실체가 불분명한 시상이 무분별하게 난립하는 현상이 나타나고 있다”며 “소비자는 해당 기관이 명확한 평가 기준을 갖추고 있는지, 평가 과정이 검증 가능한지, 공신력을 갖춘 기관인지에 대해 보다 객관적인 판단이 필요하다”고 밝혔다.
이어 “당사의 정기 기관평가는 이러한 시장 환경 속에서 신뢰할 수 있는 평가 기준으로 기능하며, 소비자와 상공인 모두에게 의미 있는 기준점이 될 것이라 확신한다”고 덧붙였다.
