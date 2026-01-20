143년 부산세관, 시민 개방형 청사로 새 단장
역사 보존하며 열린 공공청사로 단장
50년 노후 청사 리모델링 완료
시민 개방·근무환경·안전성 강화
143년 역사를 지닌 부산세관 청사가 시민과 소통하는 개방형 공공청사로 새롭게 탈바꿈했다. 노후 청사를 철거하는 대신 역사성과 건축적 가치를 살려 리모델링하고, 민원·전시·휴식 기능을 갖춘 개방형 공공청사로 재탄생했다.
부산세관은 20일 부산세관 청사 대강당에서 ‘청사 리모델링 준공식’을 열고 새로 단장한 청사를 공식 공개했다.
부산세관은 1883년 부산해관으로 출범해 올해로 143년의 역사를 이어온 관세행정 기관이다. 이번 사업은 1970년 건립된 청사가 50여 년이 지나며 노후화됨에 따라 추진됐으며, 2022년부터 2025년까지 약 319억원이 투입됐다.
리모델링의 핵심은 ‘보존과 개방’이다. 시민 방문이 잦은 1층은 전면 개편돼 민원 대기 공간이 넓어졌고, 관세행정의 변천사를 소개하는 전시 공간 등 시민 개방형 공간이 새로 마련됐다. 청사 내부의 높낮이 차이를 줄여 휠체어 이용자와 고령자 등 이동 약자의 접근성도 강화했다.
근무 환경 역시 달라졌다. 부서 간 협업이 원활하도록 공간을 재배치하고, 다양한 규모의 회의실과 원격근무 지원 시설을 확충해 업무 효율을 높였다. 내진 성능 보강과 고효율 에너지 설비 도입으로 안전성과 친환경성도 함께 강화했다.
이종욱 관세청 차장은 “이번 리모델링은 부산세관이 시민과 함께 호흡하는 공공기관으로 한 단계 더 나아가는 계기”라며 “현장의 변화가 혁신으로 이어질 수 있도록 관세 행정의 미래 경쟁력을 이곳에서부터 구현해 나가겠다”고 말했다. 박형준 부산시장은 “부산세관은 글로벌 허브도시 부산의 관문을 지켜온 핵심 기관”이라며 “새로운 청사가 부산항과 지역 경제의 경쟁력을 높이는 데 든든한 역할을 하길 기대한다”고 밝혔다.
부산세관은 이번 리모델링을 계기로 시민에게 열린 공간을 확대하는 한편, 수출입 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이며 신뢰받는 관세 행정을 펼쳐 나간다는 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
