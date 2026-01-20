기침·숨 가쁨 오래 가면… 단순 감기 아닐 수도

천식, 증상 억제보다 장기 관리 중요



기침과 숨 가쁨이 오래 이어지면 감기라고 넘기기 쉽지만, 반복될 경우 다른 질환을 의심해볼 필요가 있다. 특히 계절 변화나 미세먼지 등 환경 요인에 따라 증상이 심해진다면 단순한 호흡기 증상에 그치지 않을 수 있다.



20일 건강보험심사평가원이 공개한 ‘2024년(11차) 천식 적정성 평가 보고서’에 따르면 평가 대상 천식 환자는 60만3283명에 달한다. 환자들은 1인당 연평균 4회 외래 진료를 받았고, 전체의 72.7%가 같은 의료기관을 지속적으로 이용하는 것으로 나타났다. 천식이 일회성 치료로 끝나기 어려운, 장기간 관리가 필요한 질환임을 보여주는 수치다.



연령대별로는 60~69세가 22.8%로 가장 많았고 의료기관 종별로는 의원급 이용 비중이 70.5%로 가장 높았다. 천식 관리의 상당 부분이 일상 진료 현장에서 이뤄지고 있음을 보여준다. 연간 외래 진료비는 약 756억원, 환자 1인당 평균 진료비는 약 12만5000원 수준으로 집계돼 사회적 부담도 적지 않다.



의료 전문가들은 천식이 단순한 기침 증상에 그치지 않는다고 설명한다. 나무한의원 이호철 원장은 “천식은 기관지 염증과 면역 반응의 불균형이 반복되면서 기관지가 과민해지는 질환”이라며 “증상만 억제하는 치료를 반복하면 일시적 호전은 가능해도 안정적인 호흡 상태를 유지하기는 어렵다”고 말했다.



생활 환경의 영향도 크다. 수면 부족이나 과로, 찬 공기에 대한 반복적인 노출은 기관지를 지속적으로 자극해 증상 재발의 원인이 되기 쉽다. 반복되는 기침과 숨 가쁨이 이어진다면 일시적인 증상 완화보다 지속적인 관리가 요구된다.



이 원장은 “천식 치료에서 중요한 것은 빠른 호전이 아니라 숨이 편안한 상태를 오래 유지하는 것”이라며 “기관지와 폐는 단기간에 회복되지 않는 만큼 몸의 회복력을 키우는 방향으로 치료와 생활 관리를 함께 고민해야 한다”고 덧붙였다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



