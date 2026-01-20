시사 전체기사

김부겸 대구시장 등판론에 본인은 “출마 적절치 않아”

입력:2026-01-20 19:40
공유하기
글자 크기 조정
지난해 서울 영등포구 국민일보 본사에서 인터뷰를 하고 있는 김부겸 전 총리 모습. 국민DB

대구시장 선거를 앞두고 지역에서 더불어민주당 인사인 김부겸 전 총리 등판론이 나오고 있지만 당사자인 김 전 총리는 출마 의사가 없다는 뜻을 밝혔다

대구시장 출마를 예고한 또 다른 더불어민주당 인사 홍의락 전 의원은 20일 자신의 SNS에 김부겸 전 국무총리가 대구시장에 출마해야 한다는 글을 남겼다.

홍 전 의원은 “김부겸은 이제 결단해야 한다. 김 전 총리는 대구가 가장 어려웠던 시기 출마했고 가장 불리한 조건 속에서도 시민의 선택을 받았다. 그 정치적 자산과 책임은 아직 끝나지 않았다”고 주장했다.

하지만 이에 대해 김 전 총리는 언론 인터뷰 등을 통해 출마하는 것이 적절하지 않다는 입장을 밝혔다.

지역에는 민주당 깃발을 들고 대구에서 국회의원에 당선됐던 김 전 총리의 대구시장 출마를 내심 바라는 지지자들이 적지 않다. 최근 비상계엄 사태 등으로 힘을 잃은 국민의힘에 실망한 시민들이 많다는 분석이다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
금 한 돈 100만원 목전…자고 일어나면 오르는 ‘골드러시’
‘폐암 제쳤다’…최초로 남성 1위 오른 ‘이 암’
“빈집인줄 알았다”…나나 자택 침입 30대 혐의 부인
벽에 쓴 ‘사랑한다’…폼페이 유적지서 낙서 추가 발견
납 중독으로 숨진 50대…원인은 20년 사용한 ‘이것’
“과장되기 싫어요”… 공공기관 씁쓸한 승진 기피 문화
[단독] 이만희 경호원 출신 A씨 “신천지, 총선 전 국민의힘 당원 가입”
영끌족 ‘내집 마련’ 조바심에… 고가 → 중저가 신고가 비중 ↑
국민일보 신문구독