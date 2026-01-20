김부겸 대구시장 등판론에 본인은 “출마 적절치 않아”
대구시장 선거를 앞두고 지역에서 더불어민주당 인사인 김부겸 전 총리 등판론이 나오고 있지만 당사자인 김 전 총리는 출마 의사가 없다는 뜻을 밝혔다
대구시장 출마를 예고한 또 다른 더불어민주당 인사 홍의락 전 의원은 20일 자신의 SNS에 김부겸 전 국무총리가 대구시장에 출마해야 한다는 글을 남겼다.
홍 전 의원은 “김부겸은 이제 결단해야 한다. 김 전 총리는 대구가 가장 어려웠던 시기 출마했고 가장 불리한 조건 속에서도 시민의 선택을 받았다. 그 정치적 자산과 책임은 아직 끝나지 않았다”고 주장했다.
하지만 이에 대해 김 전 총리는 언론 인터뷰 등을 통해 출마하는 것이 적절하지 않다는 입장을 밝혔다.
지역에는 민주당 깃발을 들고 대구에서 국회의원에 당선됐던 김 전 총리의 대구시장 출마를 내심 바라는 지지자들이 적지 않다. 최근 비상계엄 사태 등으로 힘을 잃은 국민의힘에 실망한 시민들이 많다는 분석이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
