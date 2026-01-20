부천 금은방 강도살인범 ‘김성호 머그샷’ 공개

김성호 머그샷. 경기남부경찰청

경기남부경찰청은 20일 신상공개심의위원회를 열고 김성호의 얼굴, 이름, 나이 등 신상정보를 공개하기로 결정했다고 밝혔다.

에 따른 신상 공개는 30일 이내 촬영한 최신 얼굴 사진 및 관련 정보를 경찰 홈페이지에 30일간 게시하도록 규정하고 있다. 이를 근거로