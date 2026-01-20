부천 금은방 강도살인범 ‘김성호 머그샷’ 공개
경기 부천시 한 금은방에서 대낮에 여성 업주를 살해하고 금품을 빼앗은 혐의(강도살인)로 구속된 김성호(42)의 신상이 공개됐다.
경기남부경찰청은 20일 신상공개심의위원회를 열고 김성호의 얼굴, 이름, 나이 등 신상정보를 공개하기로 결정했다고 밝혔다.
위원회에선 “금은방 등에 대한 동종 범죄 재발을 막고 사회적 경각심을 주기 위해 이같이 결정했다”고 공개 사유를 설명했다.
특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률(중대범죄 신상공개법)에 따른 신상 공개는 30일 이내 촬영한 최신 얼굴 사진 및 관련 정보를 경찰 홈페이지에 30일간 게시하도록 규정하고 있다. 이를 근거로 김성호의 신상은 이날부터 다음 달 19일까지 경기남부청 홈페이지에 게시된다.
김성호는 지난 15일 낮 12시7분쯤 부천시 원미구 한 금은방에서 50대 여성 업주 A씨를 흉기로 찔러 살해한 뒤 귀금속 40여점(시가 2000만원 상당)과 현금 200만원을 빼앗아 도주한 혐의를 받고 있다.
그는 범행 후 미리 챙겨온 정장으로 갈아입고 여러 차례 택시를 타고 도주했다. 하지만 5시간여만에 서울 종로구 거리에서 경찰에 붙잡혔다.
김성호는 도주 과정에서 훔친 귀금속을 다른 금은방 여러 곳에서 판 것으로 조사됐다. 또 검거 당시 범행에 사용한 흉기, 현금, 여권 등을 갖고 있었던 것으로 파악됐다.
그는 경찰 조사에서 “빚이 많아 범행을 저질렀다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사