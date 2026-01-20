제주서 읍사무소 공무원, 공공근로자 개인정보 대출 조직에 넘겨
서귀포시의 한 읍사무소 공무원이 공공근로자의 개인정보를 텔레그램 대화방을 통해 금전을 받고 유출한 것으로 드러났다.
서귀포경찰서는 서귀포시 모 읍사무소 소속 30대 공무원 A씨를 개인정보보호법 위반 혐의로 조만간 검찰에 불구속 송치할 계획이라고 20일 밝혔다.
경찰 조사에 따르면 A씨는 지난해 공공근로자 등 10명의 개인정보를 무단 도용한 혐의를 받는다.
수사 결과 A씨는 텔레그램을 통해 대출 관련 조직과 접촉하면서 근로자들의 개인정보를 제공하고, 두 차례에 걸쳐 총 100만원을 수수한 것으로 나타났다.
A씨가 유출한 개인정보의 대상은 주로 읍내 재활용도움센터나 클린하우스 등에서 근무하는 주민들이었다.
서귀포시는 지난달 해당 읍사무소로부터 관련 비위 사실을 보고받고 서귀포경찰서에 고발장을 제출했으며, 자체 감찰도 진행 중이다.
현재까지 A씨에 대한 직위해제 조치는 내려지지 않은 것으로 파악됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
