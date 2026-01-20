김정은 “제 발로 나가라”… ‘성과 부진’ 부총리 해임

공개 석상에서 고위 관료 해임은 처음

통일부 “당대회 앞두고 기강 다잡기”



김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 열린 함경남도 룡성기계연합기업소 1단계 개건현대화 준공식에서 양승호 내각부총리를 현지에서 해임했다고 조선중앙TV가 20일 보도했다. 연합뉴스

“한국은 제1의 적대국, 불변의 주적” “우리의 '제도전복” “정권 종말로 일관된 대결 광기”라는 문구가 크게 부착됐다. 또 “대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다”는 내용의 우리 헌법 3조를 게시한 모습도 포착됐다.