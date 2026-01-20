김정은 “제 발로 나가라”… ‘성과 부진’ 부총리 해임
공개 석상에서 고위 관료 해임은 처음
통일부 “당대회 앞두고 기강 다잡기”
김정은 북한 국무위원장이 기간산업 설비 생산 공장을 찾아 내각부총리를 공개적으로 해임했다. 김 위원장이 공개 석상에서 고위급 관료를 해임한 건 이번이 처음이다. 9차 당대회에 앞서 성과 달성을 압박하고 내부 기강을 잡기 위한 의도로 해석된다.
북한 노동신문은 20일 김 위원장이 함경남도 함흥시 룡성기계연합기업소 1단계 개건 현대화대상 준공식 연설에서 “사업이 첫 공정부터 어그러지게 됐다”며 “무책임하고 거칠고 무능한 지도일군들 때문에 겪지 않아도 될 인위적 혼란을 겪으며 어려움과 경제적 손실도 적지 않게 초래했다”고 지적했다고 보도했다. 김 위원장은 룡성기계연합소 사업 추진 당시 내각총리였던 김덕훈 당 비서와 양승호 기계공업 담당 내각부총리를 직접 겨냥하며 “일을 되는대로 해 먹었다”고 비판했다.
특히 양 부총리에 대해선 “원래 그 모양 그 꼴밖에 안 되는 사람이다. 황소가 달구지를 끌지 염소가 달구지를 끄는가”라고 강도 높게 비난했다. 또 “제 발로 나갈 수 있을 때, 더 늦기 전에 제 발로 나가라”며 그 자리에서 해임했다. 양 부총리는 대안중기계연합기업소 지배인과 기계공업상 등을 지내고 당 정치국 후보위원에도 포함된 고위급 관료다. 통일부에 따르면 김 위원장이 그간 고위급 관료의 직위를 강등한 적은 있지만, 공개적으로 해임한 적은 없었다.
김 위원장의 이 같은 발언은 9차 당대회 직전 성과 달성을 압박하려는 의도로 보인다. 북한은 2021년 8차 당대회 당시 국가 경제의 자립성, 계획성을 강조하고 공업을 중심과업으로 삼았다. 일부 성과가 있었지만, 예상보다 현대화 사업에 차질을 빚자 공개적인 비판에 나선 것이다. 통일부 관계자는 “이례적으로 사업 지연에 대한 간부 질타, 고강도 인사와 경고 등을 통해 9차 당대회 앞두고 경각심 내지는 기강 다잡기를 하는 것으로 판단한다”고 말했다.
북한의 9차 당대회는 본래 예상됐던 연초보다 늦어지고 있다. 우리 정부는 2월 개최로 예상 중이지만 일각에서는 3~4월까지 늦어질 것이란 전망도 나온다. 그만큼 8차 당대회 때 제시한 과업이 달성되지 않았다는 분석이 주를 이룬다. 이에 김 위원장이 성과 달성 실패 책임을 간부에게 전가하려는 의도도 엿보인다.
북한이 9차 당대회를 앞두고 “한국은 제1의 적대국”이라는 내용의 게시물을 사상 주입 공간인 계급교양관에 설치한 사실도 확인됐다. 조선중앙통신은 19일 사회주의애국청년동맹 창립 80주년 기념행사 참가자들이 평양 시내 중앙계급교양관을 참관했다며 사진을 공개했다. 이 공간 벽면 상단에는 “한국은 제1의 적대국, 불변의 주적” “우리의 '제도전복” “정권 종말로 일관된 대결 광기”라는 문구가 크게 부착됐다. 또 “대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다”는 내용의 우리 헌법 3조를 게시한 모습도 포착됐다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
