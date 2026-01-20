담배꽁초 부주의로 전주 다가구주택 화재
전북 전주의 한 다가구주택에서 담배꽁초로 추정되는 화재가 발생했다.
20일 전북소방본부에 따르면 이날 오전 8시44분쯤 전주시 완산구 효자동의 한 다가구주택 1층 필로티 주차장에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.
불은 1층 주차장에 세워져 있던 차량으로 옮겨붙으며 연기가 크게 확산됐으나 출동한 소방당국에 의해 18여분 만에 진화됐다.
이 과정에서 주차된 차량 1대가 전소되고 필로티 주차장 일부와 건물 외벽이 그을리는 등 총 4300만원 상당의 재산 피해가 발생했다. 인명피해는 없었다.
경찰과 소방당국은 현장 정황 등을 토대로 담배꽁초로 인한 부주의 화재로 추정하고 있으며, 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
