서울시 “국가유산청, 세운4구역 공동 실측 나서 달라”
국가유산청이 세운4구역 재개발이 종묘에 미칠 영향을 1년 안에 판단할 수 있다고 밝히자, 서울시가 “여론 선동”이라며 “공동 실측에 조속히 나서달라”고 촉구했다.
이민경 서울시 대변인은 20일 입장문을 내고 “서울시가 제안한 애드벌룬을 활용한 현장 공동 실측에 대해 이번 주 안으로 공식 입장을 밝혀 주기를 바란다”고 국가유산청에 요구했다.
이 대변인은 그러면서 “국가유산청은 서울시의 개관적이고 공개적인 검증을 위한 공동 실측을 이미 거부했다. 세운4구역 건축물 높이 검증을 위해 건축물과 동일한 높이에 설치한 애드벌룬을 종묘에서 촬영하겠다는 시의 요청도 불허했다”고 지적했다. 그러면서 “이는 명백한 권한 남용”이라고 비판했다.
국가유산청은 전날 기자간담회에서 “세계유산영향평가(HIA) 행정 절차를 최소화해 신속하고 효율적으로 수행하겠다”며 “서울시가 참여한다면 1년 이내에 절차가 완료될 수 있도록 절차와 심의 등을 협조하겠다”고 밝혔다. 국가유산청은 세운4구역에 고층 건물이 들어서면 경관이 심각하게 훼손된다며 세계유산영향평가를 진행해야 한다고 주장하고 있다.
하지만 이 대변인은 세운4구역은 세계유산영향평가 대상이 아니라고 재차 강조했다. 그는 “국가유산청이 주장하는 세계유산영향평가 ‘절차 간소화’와 ‘평가 사업대상 여부’는 전혀 다른 사안”이라며 “객관적 사실 확인을 위한 최소한의 절차마저 차단한 채 영향평가만 주장하는 것은 공무를 수행하는 기관 간에 있을 수 없는 일”이라고 말했다.
그러면서 “국가유산청은 현장 검증은 외면한 채 이 사안을 국제기구로 가져가겠다는 이야기만 반복하고 있다”며 “이는 문제 해결이 아니라 책임을 국제기구로 전가하는 것이며 국민을 혼란스럽게 만드는 행위”라고 강조했다.
