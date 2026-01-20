시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 20일)

입력:2026-01-20 17:31
1월 20일 화요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 내려진 가운데, 기온이 영하권에 머물고 있습니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 제주 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 -5도, 인천 -5도, 수원 -5도, 춘천 -3도, 강릉 1도, 청주 -2도, 대전 -2도, 전주 -1도, 광주 0도, 대구 2도, 부산 6도, 제주 2도 입니다.

전남·제주 지방은 새벽부터 눈이 시작되겠습니다.

내일 아침기온은 서울 -13.0도, 인천 -13.0도, 수원 -13.0도, 춘천 -15.0도, 강릉 -9.0도, 청주 -12.0도, 대전 -11.0도, 전주 -8.0도, 광주 -7.0도, 대구 -10.0도, 부산 -6.0도, 제주 0.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

