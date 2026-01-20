알리, 겨울 직구 상품 안전성 검사…“88%가 국내 기준 충족”

알리익스프레스는 의류, 실내용 장식용품, 어린이용품 등 겨울철 해외직구 상품에 대한 안전성 검사를 한 결과 점검 대상 제품 중 88%가 국내 안전 기준을 충족했다고 20일 밝혔다.

알리익스프레스는 기준에 미달한 일부 제품(12%)에 대해서는 즉시 판매를 중단하고, 동일 제품이 다시 유통되지 않도록 플랫폼 내 재등록을 차단했다고 설명했다.

이번 점검은 2024년 9월 체결된 알리익스프레스–한국수입협회(KOIMA) 간 업무협약(MOU)에 따라 추진되는 ‘해외직구

상품 안전관리 강화 협력사업’의 일환이다.

현재 알리익스프레스는 매월 국내 주요 시험검사기관(KTR, KCL, KTC, KATRI, KOTITI, FITI, SGS) 7곳과 협력해 정기적인 안전 검사를 하고 있다. 부적합 판정을 받은 제품에 대해서는 즉시 판매 중단 및 재유통 방지 조치를 상시 적용하고 있다.