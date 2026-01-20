“대구·경북 통합하면 북부지역 등 낙후지역 발전에 최우선”
이철우 경북도지사와 김정기 대구시장 권한대행, 기자회견 갖고…“청사는 그대로 유지”
이철우 경북도지사와 김정기 대구시장 권한대행이 20일 경북도청에 대구·경북행정통합 논의를 한 후 기자회견을 갖고 “통합이 되면 경북 북부지역 등 낙후지역 발전을 최우선으로 하겠다”고 밝혔다.
또 통합청사의 위치와 관련해 “현재의 두 청사를 그대로 유지한다”고 설명했다.
통합시도단체장의 근무 장소에 대해선 “다른 지역에서도 첨예하게 의견이 대립되는 사안”이라며 “대전·충남의 경우 통합단체장이 양 지역에서 각각 2분의 1씩 근무하는 안이 나왔는데 정부의 특별법안에서 이 사안이 명시될 것으로 본다”고 말했다.
특히 “통합이 되면 노동청이나 환경청 등의 지역 이양이 이뤄지게 될 것이고 이들 특별행정 기관과 정부가 이전을 추진하는 공공기관의 위치는 경북 북부지역과 낙후지역이 최우선으로 고려될 것”이라며 “통합 과정에서 경북 북부지역의 균형발전이 가장 중요하다”고 거듭 강조했다.
또 “3월 중 나오게 될 정부의 특별법안에는 통합단체장과 시군의 권한과 예산 등이 대폭 확대될 것”이라고 밝혔다.
통합 일정에 대해선 “경북의 경우, 우선 도의회의 승인을 받는 데 주력하고 이후 통합을 추진하는 다른 지역과 함께 정부, 국회 등과 협력·협의하고 시도민의 의견수렴에 들어갈 것”이라며 “오는 26일 시도 기획조정실장을 공동단장으로 하는 행정통합추진단을 발족하겠다”고 말했다.
이 도지사와 김 대행은 이날 대구·경북 통합의 필요성과 방향에 동의하고 관련 절차를 신속하게 진행하기로 합의했다.
두 사람은 “오늘 경북도와 대구시는 통합의 추진 여부와 방향에 대해 심도 있게 협의했고 그 결과 통합의 필요성과 방향에 대해 다시한번 동의, 확인하고 대전·충남, 광주·전남과 연계한 통합 절차를 본격 진행하기로 뜻을 모았다”고 말했다.
또 “먼저 도의회와 충분히 협의하고 통합 추진을 위한 도의회 의결을 구하겠다”며 “동시에 도민 여러분의 의견을 더 수렴하고 국회와도 긴밀히 협력해 향후 통합 절차를 신속하고 책임 있게 추진해나가겠다”고 설명했다.
