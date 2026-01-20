포항 영일대에 첫 특급호텔 들어선다…2032년 완공 목표
경북 포항 영일대해수욕장 인근에 민관이 손잡고 추진하는 포항 최초의 특급호텔 개발사업이 본격적인 실행 단계에 들어섰다.
포항시는 20일 서울 여의도 하나증권 본사에서 영일대해수욕장 공영주차장 부지 도시개발사업에 대한 사업협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 이강덕 포항시장과 하나증권, 대우산업개발 등 민간사업 관계자들이 참석했다.
하나증권은 민관협력을 통해 투자에 참여할 예정이며, 금융 구조 설계 및 자문을 통해 사업의 안정적 추진과 전문성을 지원할 계획이다.
이번 사업은 지난해 10월 ‘포항오션포스트 컨소시엄’이 우선협상대상자로 선정된 이후 사업 조건과 공공성 확보 방안 등에 대한 협의를 거쳐 추진되고 있다. 총 3772억원 규모의 민간투자 방식으로 추진한다.
호텔은 영일대해수욕장 공영주차장 부지 6869㎡에 지상 26층·지하 4층 220실 규모로 짓는다. 연회장, 회의실, 인피니티 풀, 스카이라운지 등 고급 편의시설이 들어설 예정이다.
특히 글로벌 호텔 브랜드 도입으로 수준 높은 호텔 서비스와 브랜드 레스토랑, 연회·행사 기능을 누릴 수 있을 전망이다.
호텔과 영일대해수욕장을 연결하는 보행육교 ‘퐝퐝브릿지’도 함께 조성한다. 이를 통해 바다와 이어지는 관광 접근성을 높이고, 주변 상권과 상생할 수 있도록 하는 관광 동선을 구축할 계획이다.
시는 3월 중 특수목적법인(SPC)을 설립과 실시계획 수립 등 인허가 절차에 착수할 예정이다. 사업은 단계적으로 추진되며, 2032년 완공이 목표다.
이강덕 포항시장은 “영일대 일대를 중심으로 체류형 관광과 국제행사, 시민 생활이 조화를 이루는 공간을 만들어 지역의 성장 동력을 제공하는 개발 모델로 완성해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
