中에 1억 받고 블랙요원 명단 넘긴 군무원…징역 20년 확정
중국 정보기관 소속으로 추정되는 인물에게서 1억여원을 받고 수년간 군사 기밀을 넘긴 국군정보사령부 군무원에게 대법원이 징역 20년을 확정했다.
20일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 군형법상 일반이적 등 혐의로 재판에 넘겨진 군무원 천모(51)씨에게 징역 20년과 벌금 10억원, 추징금 1억6205만원을 선고한 원심 판결을 지난달 확정했다.
대법원은 “피고인의 연령과 범행의 동기 등 여러 사정을 살펴보면 원심이 징역 20년 등을 선고한 것이 심히 부당하다고 할 수 없다”며 천씨의 상고를 기각했다.
2000년대 중반부터 정보사령부 군무원으로 근무한 천씨는 2017년 4월 중국을 방문했을 때 중국 정보기관 소속으로 추정되는 인물 A씨에게 포섭된 것으로 파악됐다.
이후 천씨는 2022년 6월부터 2024년까지 문서 12건, 음성 메시지 18건 등 총 30건의 정보를 A씨에게 넘겼다. 누설된 기밀 중엔 신분을 숨기고 활동하는 이른바 ‘블랙요원’의 명단과 정보사 조직 편성, 작전 계획 등이 포함됐다. 천씨는 이 대가로 A씨에게 4억원을 요구했고, 실제로 1억6205만원을 받았다.
앞선 재판 과정에서 천씨는 가족에 대한 협박으로 어쩔 수 없이 범행했다고 주장했다. 하지만 재판부는 이를 뒷받침하는 증거가 없고, 천씨가 오히려 적극적으로 A씨에게 금전을 요구했다며 그의 주장을 받아들이지 않았다.
