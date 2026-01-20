시사 전체기사

대한골프협회, 한국 공식 핸디캡 프로그램 H.I.GOLF 출시

입력:2026-01-20 16:47
공유하기
글자 크기 조정

스코어 관리 및 각종 랭킹 제공 등 서비스

대한골프협회가 한국 공식 핸디캡 프로그램 H.I.GOLF를 출시했다. 대한골프협회

대한골프협회(KGA)가 한국 공식 핸디캡 프로그램 H.I.GOLF(Handicap Information for GOLF)를 출시했다.

미국골프협회(USGA)의 GHIN, 일본골프협회(JGA)의 J-Sys와 같은 프로그램이다. H.I.GOLF는 핸디캡 산출 기능 뿐만 아니라 모든 골퍼가 함께 이용할 수 있는 골프 중앙 시스템을 목표로 한다.

H.I.GOLF는 골퍼의 핸디캡 인덱스를 기본으로 스코어 관리, 핸디캡에 따른 각종 랭킹 제공, 친구&라운드 기능, 클럽 개설 등 다양한 서비스를 제공한다.

KGA는 핸디캡 산출의 정확성과 공신력을 확보하기 위해 영국왕립골프협회(R&A)의 핸디캡 계산 모듈을 H.I.GOLF에 직접 연동했으며, 월드핸디캡시스템(World Handicap System)의 모든 규칙을 적용해 골퍼의 실제 실력을 더욱 정확하게 반영할 수 있도록 했다.

KGA의 핸디캡 보급 사업은 국내 골프 저변 확대를 위해 지속적으로 추진됐다. 2017년부터 2022년까지는 GHIN을 국내 공식 핸디캡 프로그램으로 운영했으며, 이후 국내 스코어링 회사 및 포털과의 협업을 통해 사업을 이어왔다.

현재까지 핸디캡 보급 사업을 통해 KGA에 핸디캡 정보 제공에 동의한 공식 이용자는 14만 2210명이다. 이 중 남성이 84%, 여성이 16%다.

핸디캡 인덱스를 보유한 골퍼는 12만 1644명이다. 기존 시스템을 통해 KGA에 핸디캡 정보 제공에 동의한 이용자는 H.I.GOLF에서도 동일하게 핸디캡을 확인하고 사용할 수 있다.

KGA는 국내 골프 활동 인구 약 624만 명(2023년 기준) 가운데 8~10% 수준인 약 50만 명이 H.I.GOLF에 등록해 골프 활동을 하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 GHIN 등록자 약 340만 명, J-Sys 등록자 약 70만 명과 비교해도 의미 있는 수치다.

H.I.GOLF는 핸디캡 인덱스를 기준으로 전국 순위는 물론 성별, 지역별, 구간별 랭킹을 제공한다. 다만 랭킹에 등재되기 위해서는 코스 레이팅이 된 곳에서의 스코어가 최소 20개 이상이어야 한다. 최근 1년 이내 골프 활동 이력이 확인되고 가장 낮은 핸디캡 인덱스를 보유한 골퍼만 대상이 된다.

또한 ‘친구&라운드’ 기능을 통해 사용자는 본인의 핸디캡과 플레이할 코스의 난이도를 반영한 목표 스코어를 설정할 수 있다. 동반자와의 스코어 비교를 통해 공정한 순위 경쟁이 가능하다.

이는 국내 골프 문화에서 관행처럼 이뤄지고 있는 비공식적 핸디캡 교환을 지양하고, 실제 경기력을 바탕으로 누구나 공정하게 대결할 수 있다는 점을 알리기 위한 취지다.

‘클럽 개설’ 기능은 자주 골프를 즐기는 소모임이나 동호회를 대상으로 H.I.GOLF 내에서 자체 모임을 만들 수 있도록 지원하며 핸디캡을 공유하는 환경이 조성돼 핸디캡이 실제 실력을 반영하는지 상호 점검할 수 있다.

H.I.GOLF는 공식 핸디캡 프로그램이지만 핸디캡 보유 여부와 관계없이 모든 골퍼를 대상으로 서비스를 제공한다. 2월에는 H.I.GOLF 회원이라면 누구나 신청 가능한 골프 특화 카드 출시를 비롯해 향후 GPS 기반 기술을 접목하는 등 골프 라이프 전반으로 서비스를 확장할 계획이다.

H.I.GOLF는 KGA 핸디캡&마케팅팀이 운영하며 CNPS가 IT 솔루션을 제공한다. 이용료는 무료이며, 현재 코스 레이팅 값을 보유한 전국 266개 골프장에서 핸디캡 산출이 가능하다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
신규 상장사 1조원대 주식 거부 탄생
中에 1억 받고 블랙요원 명단 넘긴 정보사 군무원…징역 20년 확정
‘폐암 제쳤다’…최초로 남성 1위 오른 ‘이 암’
위고비·마운자로 열풍에 웃는 美 항공사…왜?
달러 비싸도 美…서학 개미 투자액 250조원 넘겼다
외국인 10명 중 8명 이상 한국에 ‘호감’…가장 좋아하는 나라는 어디?
AI 붐에 문 닫는 中 예술대학… 미술·디자인 등 폐과 줄 이어
이제훈 “‘모범택시’는 내 대표작… 힘든 일상 속 통쾌함 전해”
국민일보 신문구독