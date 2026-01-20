이상일 용인특례시장, 반도체클러스터 지방이전론 반대 논리 들어보니
이상일 경기도 용인특례시장이 “반도체산업 생태계가 형성되지 않은 지역으로 이전해야 한다는 주장은 용인의 반도체산업 생태계 조성을 전제로 입주와 투자를 결정한 ‘에스앤에스텍’ 같은 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업에게는 매우 황당하게 들렸을 것”이라고 목소리를 높였다.
이 시장은 지난 19일 처인구 이동읍 용인테크노밸리 일반산업단지에 입주한 에스앤에스텍에서 열린 시청 간부회의에서 “국내 최초로 독자적인 기술을 활용해 반도체 소재인 ‘블랭크마스크’ 생산에 성공하고, 반도체 메가클러스터가 조성될 예정인 용인에 투자를 결정한 에스앤에스텍에서 회의를 진행하는 것은 매우 의미있는 일”이라며 이같이 밝혔다.
간부회의가 열린 에스앤에스텍은 미국과 일본이 독점하고 있는 반도체와 디스플레이 소재인 블랭크마스크를 국내 최초로 생산에 성공한 기업이다.
이 시장은 “용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지의 경우 후보지 선정부터 정부 계획 승인까지 신속하게 진행됐다”며 “용인특례시에서 잘 진척시켜 온 초대형 반도체 프로젝트를 정치권과 일부 지역에서 흔드는 일들이 계속되고 있는 것은 매우 유감스러운 일”이라고 말했다.
이 시장은 처인구에 조성 중인 반도체 메가 클러스터와 관련해 “2023년 3월 15일 정부는 15개의 국가산단 후보지를 선정했고, 이 가운데 용인 첨단시스템반도체 국가산단만 유일하게 2024년 12월 31일 국가산단으로 승인을 받았다”며 “정부로부터 국가산단 승인을 받지 않았다면 용인에서 진행 중인 반도체 메가 클러스터 프로젝트는 무산됐을 수도 있다고 생각한다”고 주장했다.
그는 “용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단의 유치는 용인특례시와 대한민국 발전에 획기적인 전기를 마련한 것으로 생각한다”며 “국가산단 승인이 이뤄지지 않고 지방으로 이전하거나 무산됐다면 대한민국의 산업 발전에 큰 차질이 빚어졌을 것”이라고 했다.
이 시장은 “국가산단 후보지 선정과 결정, 그리고 승인까지 이뤄지는 과정에서 정부는 전력과 용수 공급 등의 환경을 고려해 용인을 최적의 도시로 선정한 것으로 안다”며 “정부는 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단과 용인 반도체클러스터 일반산단의 전력과 용수공급 계획을 수립한 만큼 이를 신속하게 이행하는 것이 정부의 의무이자 책임”이라고 말했다.
이날 회의에서는 반도체 산업단지 조성 관련 전력과 용수 공급 등 기반시설 반영 현황, 국가산단 배후도시 ‘이동지구’ 기반시설 실무협의회 구성, 반도체산업 생태계 조성과 정주여건 강화, 반도체 클러스터 산단 건설에 따른 도로 인프라 구축, 반도체 산단의 지역 수용성 제고를 위한 주민 소통 방안 등 반도체산업단지 조성에 필요한 사안을 심도있게 논의했다.
이상일 시장은 “반도체산업은 대한민국의 미래이자 국가전략산업으로, 절대 실험 대상이 될 수 없다. 더욱이 정치적 목적으로 용인에 계획된 반도체 클러스터를 지방으로 이전해야 한다는 주장은 반도체산업 경쟁력을 악화시키고, 대한민국 경제를 흔드는 일”이라며 “공장은 억지로 옮길 수 있어도 사람과 기술은 쉽게 옮길 수 없다. 용인에 잘 계획된 반도체산업을 갑자기 이전하는 것이 아니라 새로운 산업을 창출해 육성하는 것이 지방균형 발전이라는 뜻에 부합하는 것”이라고 강조했다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사