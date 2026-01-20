이상일 용인특례시장, 반도체클러스터 지방이전론 반대 논리 들어보니

반도체 소

“2023년 3월 15일 정부는 15개의 국가산단 후보지를 선정했고, 이 가운데 용인 첨단시스템반도체 국가산단만 유일하게 2024년 12월 31일 국가산단으로 승인을 받았다”며 “정부로부터 국가산단 승인을 받지 않았다면 용인에서 진행 중인 반도체 메가 클러스터 프로젝트는 무산됐을 수도 있다고 생각한다”고 주장했다.

이 시장은 “국가산단 후보지 선정과 결정, 그리고 승인까지 이뤄지는 과정에서 정부는 전력과 용수 공급 등의 환경을 고려해 용인을 최적의 도시로 선정한 것으로 안다”며 “정부는 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단과 용인 반도체클러스터 일반산단의 전력과 용수공급 계획을 수립한 만큼 이를 신속하게 이행하는 것이 정부의 의무이자 책임”이라고 말했다.