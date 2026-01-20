엔씨소프트, ‘아이온2’ 불법 매크로 사용자 7인 2차 형사 고소
엔씨소프트가 자사 게임 ‘아이온2’의 게임 생태계를 저해하는 불법 프로그램 이용자들을 상대로 강력한 법적 대응에 나섰다.
엔씨소프트는 20일 서울 강남경찰서에 불법 매크로 프로그램을 사용한 이용자 7인에 대한 고소장을 제출했다고 밝혔다. 이는 지난달 12일 불법 프로그램 이용자 5인을 형사 고소한 데 이은 두 번째 법적 조치다.
이번에 피소된 7명은 아이온2에서 허용하지 않는 불법 프로그램을 반복적으로 사용하며 계정 판매 및 게임 재화 유통 등 정상적인 게임 서비스 운영을 방해한 혐의를 받고 있다.
엔씨소프트는 이들이 게임 내 경제 시스템을 훼손하고 일반 이용자들의 정상적인 플레이를 방해하는 등 사안이 중대하다고 판단해 법적 대응을 결정했다. 특히 단순 이용을 넘어 상업적 목적의 재화 유통 정황이 포착된 점이 이번 고소의 핵심 배경으로 꼽힌다.
엔씨소프트는 아이온2 출시 이후 불법 프로그램 근절을 위해 강도 높은 운영 정책을 시행해 왔다. 현재까지 총 65회에 걸쳐 72만 7748개의 운영 정책 위반 계정을 제재했으며, 라이브 방송과 공지사항을 통해 대응 결과 및 추가 조치 계획을 투명하게 공유해 왔다. 사측은 강경한 법적 대응 방침을 지속적으로 안내해온 만큼, 이번 2차 고소 이후에도 무관용 원칙에 따른 엄정한 대처를 이어갈 계획이다.
현재 엔씨소프트는 불법 프로그램 사용이 의심되는 계정을 실시간으로 모니터링하고 분석 중이다. 확인되는 위반 계정 및 이용자에 대해서는 즉각적인 법적 조치를 취한다는 방침이다. 엔씨소프트 관계자는 “매크로 등 불법 프로그램에 대한 엄정한 대처는 이용자 피해 방지와 건강한 게임 생태계 유지를 위한 필수 조치”라며 “불법 프로그램 근절을 위해 강력한 법적 대응과 엄격한 운영 정책 적용을 흔들림 없이 지속하겠다”고 밝혔다.
