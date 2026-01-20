만취해 택시기사 때리고 차 뺏어 달아난 공무원 ‘직위 해제’
술에 취해 택시 기사를 때리고 차량을 훔쳐 달아난 공무원이 직위 해제 처분을 받게 됐다.
20일 전남 순천시와 경찰 등에 따르면 5급 공무원 A씨는 이날 오전 0시10분쯤 조곡동의 한 거리에서 자신이 타고 가던 택시 기사를 폭행한 혐의를 받고 있다.
A씨는 기사가 맞지 않으려고 택시에서 내리자, 곧바로 운전석에 올라타 약 3㎞를 운전했다. 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 알려졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 도주 후 택시 안에서 잠들어 있던 A씨를 현행범으로 긴급체포했다. 경찰은 그를 강도·도로교통법 위반 등 혐의로 입건했다.
A씨는 경찰 조사에서 전날 술자리를 마시고 귀가하려 택시를 탓으나 “술에 취해 기사를 폭행하거나 운전한 사실은 기억나지 않는다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
순천시는 사안의 심각성을 고려해 A씨를 즉각 직위 해제 조치했다. 향후 경찰 수사 결과가 나오는 대로 전라남도 인사위원회에 부칠 예정이다.
